Ce que sera le classement final de la Ligue 2 selon ChatGPT

Quel final pour le championnat de Ligue 2 BKT ? ChatGPT nous éclaire. Ou pas…

En Ligue 2, moins qu’en Ligue 1 avec un PSG ultra-dominant, tout peut encore se passer dans la course au titre. Avec cinq points d’avance sur Angers, l’AJ Auxerre a pris une bonne longueur d’avance, mais il reste encore huit journées à disputer et 24 points à prendre. C’est beaucoup.

L’AJ Auxerre est solide et le restera selon ChatGPT

Sauf qu’interrogé à notre demande, l’intelligence artificielle (IA) la plus populaire du web, ChatGPT, n’envisage pas de fléchissement dans les performances du club bourguignon. A la question de savoir ce que sont les prédictions du classement final de cette saison de Ligue 2, l’outil de l’entreprise OpenAI répond : « Je prévois qu’Auxerre maintiendra sa position en tête grâce à sa stabilité et sa constance tout au long de la saison. »

La remontada du Stade Malherbe, l’ASSE, Laval et le SCO barragistes

Derrière, par contre, c’est bien plus ouvert. Et peut-être qu’un boulevard se dresse face au Stade Malherbe de Caen que ChatGPT voit remonter en trombe pour décrocher l’autre accession directe à l’élite. Au détriment d’Angers, présentement dauphin de l’AJ et du Rodez Aveyron Football qui tient sa place de barragiste. L’ASSE et Laval le seraient alors avec le SCO.

Des places figés pour la relégation en National ?

Derrière rien ne devrait bouger, les positions du moment étant les mêmes que données par l’IA. Si le jugement est plutôt nuancé Annecy, QRM et Concarneau en ce qui concerne l’actuelle le futur de l’actuelle lanterne rouge Valenciennes, ChatGPT répond froidement : « Malheureusement, Valenciennes pourrait rester en bas du classement. » Verdict le vendredi 17 mai, au soir de la 38e et dernière journée.

AJ Auxerre = 76 points

SM Caen = 71 points

Angers SCO = 69 points

AS Saint-Étienne = 63 points

Stade Lavallois MFC = 60 points

EA Guingamp = 58 points

Paris FC = 57 points

Rodez AF = 55 points

Amiens SC = 53 points

Pau FC = 51 points

FC Girondins de Bordeaux = 49 points

AC Ajaccio = 47 points

Grenoble = 46 points

USL Dunkerque = 43 points

SC Bastia = 41 points

Troyes = 38 points

FC Annecy = 35 points

US Concarneau = 32 points

QRM = 28 points

Valenciennes FC = 20 points