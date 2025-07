Ce que sera le classement final de la Ligue 2 2025-26 selon ChatGPT

Il y a encore beaucoup d’incertitudes en Ligue 2 en commençant par l’identité des 18 équipes du championnat.

Dans 17 jours, le 9 août débutera le championnat de France de Ligue 2 saison 2025-2026 et à ce stade pèse toujours une lourde incertitude sur l’identité des clubs qui s’affronteront. Elle concerne l’AC Ajaccio que la Direction nationale de contrôle de gestion a frappé d’une relégation administrative, une sanction qu’elle a renouvelé en appel. Il reste encore un possible recours devant le CNOSF pour le club corse, qui ne l’a pas encore formulé.

Dans cette attente et si la situation demeure tel quelle, l’US Boulogne sera promu dans l’antichambre de l’élite, avec ses anciens camarades de promotion du National, Le Mans FC et l’AS Nancy Lorraine. Pour ces trois là, l’exercice à venir sera forcément compliqué. L’intelligence artificielle ChatGPT en est à ce point convaincue, qu’elle glisse les trois promus aux trois dernières places dans son classement final prédictif de ce championnat de Ligue 2.

Un classement sans véritables surprises

Et inversement, les trois relégués de la Ligue 1 se disputeront le podium et en particulier, les deux premières places synonymes de retour dans l’élite. Rien que du très logique non, mais ChatGPT avance à leur sujet : « Montpellier a un effectif et une formation jeunes solides. Si Zoumana Camara réussit à structurer son projet, c’est une équipe de haut de tableau. » « Saint-Étienne a l’inertie et la ferveur pour rebondir, mais tout dépendra de la dynamique de l’automne. » Quant au Stade de Reims : « Reims, malgré une bonne base, pourrait mettre plus de temps à digérer la descente que les deux autres relégués. »

Derrière, l’IA argumente pour trois clubs : « Guingamp est une équipe qui progresse lentement mais sûrement » et « Grenoble et Bastia sont très solides en L2, bien implantés. » Quant à l’AC Ajaccio, s’il est finalement maintenu en Ligue 2, ChatGPT ne l’imagine pas sombrer sportivement. Ajaccio, s’il est réintégré, serait probablement classé autour de la 15e place. » Verdict le vendredi 8 mai 2026 pour la dernière journée.

Ce que sera le classement final de la Ligue 2 2025-26 selon ChatGPT

Montpellier HSC

AS Saint-Étienne

Stade de Reims

EA Guingamp

Grenoble Foot 38

SC Bastia

ESTAC Troyes

Stade lavallois

Amiens SC

Red Star FC

Rodez AF

FC Annecy

Pau FC

USL Dunkerque

Clermont Foot 63

Le Mans FC

AS Nancy-Lorraine

US Boulogne