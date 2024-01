Ce que chaque club de Ligue 1 a dépensé au premier quart du mercato

Le mercato de la Ligue 1 n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais la période est courte en hiver.

La première des quatre semaines que dure le mercato de l’hiver du football en Ligue 1 s’achève, jusqu’ici il n’y a eu beaucoup de mouvements notoires à l’exception notable du transfert du défenseur brésilien Lucas Beraldo depuis le FC Sao Paulo jusqu’au Paris Saint-Germain. Coût de l’opération : 20 millions d’euros. Pour la même somme devait aussi s’engager son compatriote des Corinthians, Gabriel Moscardo, mais le milieu de terrain est blessé et aux soins pour plusieurs mois.

Des prêts avec options d’achats et quelques transferts secs

Autrement, beaucoup des opérations nouées depuis l’ouverture du marché sont des prêts. Peu sont assortis d’une option d’achat et un seul est payant à hauteur du demi-million d’euros que le renfort de l’ex-éfenseur du PSG, Thilo Kehrer, parti de West Ham pour boucler la saison avec l’AS Monaco. Et plus si affinités puisque l’international allemand a une option d’achat qui serait proche de la dizaine de millions d’euros.

Seuls le PSG, l’ASM et l’OL ont bouclé des transferts avec indemnités

Les Brésiliens ont la cote sur ce mercato de la Ligue 1, puisque l’Olympique Lyonnais vient en un seul tour d’en recruter deux que sont le défenseur central Adryelson et le gardien de but Lucas Perri. Tous deux venants du Botafogo, il en a coûte 3,58 millions d’euros pour le premier et 3,25 millions d’euros l’autre avec pour chacun un intéressement de 50% sur un futur transfert. Trois clubs ont conclu des opérations avec indemnités pour un total approchant les trente millions d’euros. Le mercato de l’hiver en Ligue 1 est ouvert jusqu’au 31 de ce mois de jenvier.

PSG = 20 M€ (Beraldo)

AS Monaco = 2,5 M€ (Ouattara, Kehrer)

OL = 6,83 M€ (Adryelson, Perri)

FC Nantes = – (Kadewere, Traoré)

FC Metz = – (Mikautadze)

MHSC = – (Hefti)

OM = –

Stade Rennais = –

RC Strasbourg = –

RC Lens = –

Stade de Reims = –

OGC Nice = –

Losc = –

FC Lorient = –

Clermont = –

Toulouse FC = –

Stade Brestois = –

Le Havre =