Carlos Alcaraz. Le plus jeune de l’histoire à 40 M$

Carlos Alcaraz a franchi le seuil des 40 M$ à seulement 21 ans.

À seulement 21 ans, Carlos Alcaraz vient d’établir un nouveau record qui confirme son statut d’exception dans le tennis mondial : il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à franchir la barre des 40 millions de dollars de gains en tournois.

Le prodige espagnol, qui cumule désormais précisément 40 231 787 dollars (35 338 955 euros) de prize money, poursuit son ascension fulgurante tant sur le plan sportif que financier. Cette performance économique le place juste derrière des joueuses établies comme Simona Halep et Venus Williams dans le classement des joueurs ayant dépassé ce seuil symbolique.

Depuis le début de la saison 2025, le natif d’El Palmar a déjà enrichi son palmarès avec le Masters 1000 de Monte-Carlo et l’ATP 500 de Rotterdam, tout en atteignant la finale à Barcelone, les demi-finales à Indian Wells et les quarts à l’Open d’Australie. Un bilan déjà impressionnant alors que la saison n’a pas encore atteint sa mi-parcours.

Derrière Djokovic, Medvedev et Zverev pour les joueurs en activité

Parmi les joueurs actifs, seuls Daniil Medvedev (45 millions) et Alexander Zverev (52 millions) devancent Alcaraz au classement des gains. Son rival génération Jannik Sinner, de deux ans son aîné, n’a pas encore franchi ce cap avec « seulement » 39,6 millions de dollars accumulés.

Malgré ce record précoce, le jeune Espagnol reste encore très loin du légendaire « Big Three » : Novak Djokovic trône en tête avec près de 187 millions de dollars, suivi de Rafael Nadal (135 millions) et Roger Federer (130,5 millions).

Actuellement forfait pour le Masters 1000 de Madrid en raison de problèmes physiques, Alcaraz vise un retour pour Roland-Garros où il défendra son titre. Une nouvelle victoire Porte d’Auteuil lui permettrait non seulement d’enrichir son palmarès, mais aussi d’augmenter significativement sa fortune déjà considérable à un âge aussi précoce.