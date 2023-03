Yoka ou Takam, qui va gagner le combat selon les bookmakers ?

Tony Yoka à la relance, ce samedi, contre Carlos Takam.

Peut-être aura-t-on cette fois, un élément plus tangible de réponse, sur le potentiel de Tony Yoka, à gravir les sommets de la boxe. Car battu précédemment, et pour la première fois, par Martin Bakole, le Français n’est pas seulement à la relance, ce samedi à domicile à Paris, il joue le combat le plus important, contre un adversaire potentiellement d’un calibre supérieur aux autres. Carlos Takam, souvenons-nous, avait opposé une magnifique résistance à un certain Anthony Johsua, alors au sommet de sa boxe.

Tony Yoka est le favor des bookmakers devant Carlos Takam

Yoka ou Takam, à qui la victoire ? Au premier nommé, pensent les bookmakers présents sur ce marché. Ce ne sont pas ceux de France, qui ne le proposent pas, mais du Royaume-Uni. Là-bas, Tony Yoka est donné favori et lauréat du l’explication à venir, à la cote moyenne de 1,7 contre un. Quand le succès de son adversaire camerounais paie 4 fois la mise. Et un match nul au bout des douze rounds, est coté à 18 environ.

Opposition de style entre les deux boxeurs sur le ring

Yoka, onze victoires dont neuf avant la limite, sur douze combats chez les professionnels, affronte un boxeur plus expérimenté (47 combats pour 39 victoires dont 28 par KO et 7 défaites) et plus petit (2m07 contre 1m87), qu’il devra maintenir à l’écart du corps à corps ou Takam, 42 ans, est particulièrement redoutable. Ce duel Yoka – Takam est programmé ce samedi soir au Zénith de Paris, à suivre en prime time et en direct sur Canal +.