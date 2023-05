Trophées UNFP 2023: Demandez le programme !

Qui dit fin de saison en Ligue 1, dit trophées UNFP

La soirée tant attendue des Trophées UNFP du football 2023 aura lieu le dimanche 28 mai prochain. Pour sa 31e édition, l’événement organisé par l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels, en partenariat avec la Ligue de Football Professionnel et le diffuseur Amazon, récompensera les joueurs et joueuses ayant réalisé les meilleures performances sportives, durant la saison 2022-2023, tant en France qu’à l’étranger.

La soirée des Trophées UNFP 2023 programmée le 28 mai

La cérémonie sera animée par Thibault Le Rol et Marina Lorenzo, et sera diffusée en clair sur la chaine L’Équipe ainsi que sur Amazon, à partir de 21h05. L’ensemble de la soirée sera traité avec un dispositif éditorial imposant, permettant aux téléspectateurs d’être au plus près des nommés et des lauréats de chaque catégorie. Parmi les nombreux trophées décernés lors de la soirée, le plus prestigieux est celui du Meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats, qui avait été remporté par Kylian Mbappé la saison précédente. Cette année, le Parisien pourrait-il battre un nouveau record en remportant son quatrième titre consécutif ? La réponse sera connue le 28 mai prochain.

Meilleur joueur, joueuse, espoir, entraîneur, arbitre…

D’autres catégories seront aussi mises à l’honneur, comme celle du Meilleur joueur français à l’étranger ou encore celle du Meilleur joueur de Ligue 2 BKT. Les lauréats du Trophée de meilleur joueur et de meilleur gardien de Ligue 2 BKT seront également dévoilés, tout comme ceux de la Division 1 Arkema. Sans oublier, évidemment, le Trophée de meilleur espoir, qui récompense les jeunes talents de moins de 21 ans, et ceux du Meilleur entraîneur et du Meilleur arbitre. Des invités prestigieux viendront par ailleurs pimenter la soirée, qui promet d’être riche en émotions et en surprises.

Les nommés de chaque catégorie seront dévoilés le 16 mai

Le mardi 16 mai prochain, la liste des nommés dans chaque catégorie sera dévoilée en direct sur la chaine L’Équipe, lors de l’émission « L’Équipe de Greg », présentée par Grégory Ascher. Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir en exclusivité les prétendants aux différents trophées. Enfin, pour celles et ceux qui ne pourront pas assister à la soirée en direct, le tapis rouge sera diffusé en intégralité à partir de 18h40 sur la chaine L’Équipe, avec Messaoud Benterki à l’animation.