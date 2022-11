Stade Rennais, FC Nantes, ASM: Qui va désormais gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

Pas gâtés par le tirage, les clubs français engagés en Ligue Europa.

Du lourd, voire du très lourd : tel est le verdict, pour les trois clubs français engagés, du tirage des barrages de la Ligue Europa. Du lourd pour le Stade Rennais et l’AS Monaco, respectivement opposés au Shakhtar Donetsk et au Bayer Leverkusen. Du très lourd, sinon, pour le FC Nantes, qui croisera le fer avec la Juventus Turin, près de vingt-cinq après une double opposition épique. Du lourd donc, qui justifie que les formations nationales soient loin dans la hiérarchie des bookmakers du pays.

Le Stade Rennais et l’ASM dans un mouchoir de poche, le FC Nantes dernier

Celle qui vise à classer les équipes, selon leurs chances de remporter la compétition. Pas même des outsiders, les Français, le Stade Rennais et l’AS Monaco étant en balance chez les bookmakers, mais finalement très proches, à une cote de 35 contre un. Quant aux Canaris, ils partagent avec le Midtjylland, la cote la plus lointaine, à 100 et plus contre un, selon les opérateurs.

Le FC Barcelone ou Manchester United, quel favori va tomber ?

Plus sûrement, ils placent les Gunners d’Arsenal, en premiers favoris, à la cote de 5. Suivis non loin du FC Barcelone, à 7, qui devra néanmoins en passer par un tour compliqué contre Manchester United, en barrages. Or ces mêmes Mancuniens sont la troisième équipe, dans la course à la victoire finale, à 10 contre un. Comprendre qu’un favori va tomber, le 23 février, après un match aller disputé le 16.