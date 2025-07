Real Madrid. 1,2 milliard de chiffre d’affaires et 24 M€ de bénéfices en 2025

Notamment porté par les revenus du nouveau Bernabéu, le Real Madrid a encore élevé un peu plus le record de chiffre d’affaires.

Le Real Madrid a présenté ses comptes annuels pour l’exercice 2024-25 lors d’une réunion de direction ce 17 juillet. Le club madrilène affiche un chiffre d’affaires de 1,185 milliard d’euros, soit une progression de 10,4% par rapport à l’exercice précédent, et un bénéfice après impôts de 24 millions d’euros.

A jamais le premier au milliard de CA

Les revenus d’exploitation, hors cessions de joueurs, ont augmenté de 111 millions d’euros par rapport à 2023-24. Cette performance confirme la position du Real Madrid comme le premier club de football de l’histoire à dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires. L’EBITDA avant cession atteint 208 millions d’euros, soit une hausse de 45% par rapport à l’exercice précédent. L’EBITDA total s’élève à 243 millions d’euros, représentant les valeurs les plus élevées jamais réalisées par le club.

Toutes les activités ont enregistré une croissance, excepté les revenus de l’audiovisuel en raison de modifications dans la répartition des revenus UEFA et d’une légère baisse des revenus Liga. Les hausses les plus significatives concernent les compétitions, le marketing et l’exploitation du stade. La première partie de la Coupe du monde des clubs FIFA 2025 a compensé la baisse des revenus de Ligue des champions. Les activités de merchandising et de sponsoring ont considérablement progressé grâce à de nouveaux contrats importants.

L’exercice 2024-25 a été le premier sans restrictions liées aux travaux de rénovation du stade Bernabéu. Les revenus des activités récurrentes de l’écrin madrilène ont augmenté de 38% par rapport à l’exercice précédent, bien que certaines activités comme la restauration et l’organisation de concerts ne soient pas encore pleinement exploitées. La commercialisation des « licences de place personnelle » s’est poursuivie, générant des revenus inférieurs à l’exercice précédent en raison d’un nombre de places commercialisées moins important.

Les salaires pèsent 43% des revenus générés

Le club conserve une situation patrimoniale robuste avec un capital propre de 598 millions d’euros, une trésorerie de 166 millions d’euros et une dette nette de seulement 12 millions d’euros. Les charges salariales représentent 43% des revenus, soit le taux le plus bas depuis l’an 2000 et bien en dessous du seuil d’excellence de 50% et du niveau maximal recommandé de 70% par l’Association européenne des clubs.

Le projet de rénovation du stade Bernabéu a nécessité un investissement total de 1,347 milliard d’euros au 30 juin 2025. Le prêt associé s’élève à 1,132 milliard d’euros après remboursement de 23 millions d’euros en capital durant l’exercice. Le club a contribué à hauteur de 356,2 millions d’euros aux recettes fiscales et à la sécurité sociale pour l’exercice 2024-25.

Sur le plan sportif, l’équipe première de football a remporté la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale, s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions, a été finaliste de la Coupe du Roi et a terminé deuxième de Liga. L’équipe de basketball a conquis la Liga ACB et atteint les quarts de finale de l’Euroleague.