PSG: Valorisation, salaire, contrat, les chiffres de Joao Félix sur le mercato

Joao Felix est régulièrement annoncé du côté du PSG. Quels sont les chiffres qui l’entourent sur le marché des transferts ?

Tantôt tiède, puis annoncé froide, la piste qui mène Joao Félix au PSG est tenace depuis longtemps, peut-être parce l’attaquant portugais, a pour conseil un certain Jorge Mendes, lui même proche de son compatriote portugais, Luis Campos, en poste à la direction sportive du club. S’il peine quelque peu à confirmer son talent, tant avec l’Atlético Madrid, à qui il appartient que les Bleus de Chelsea où il a évolué en prêt la saison dernière, le jeune homme n’a que 23 ans et le son club madrilène semble croire en lui puisqu’il a été prolongé au début de cette année.

Elle va, elle vient, la rumeur Joao Félix au PSG

C’est que Joao Félix est la recrue la plus chère de l’histoire du club, l’une des plus chère du football tout court, à 127 millions d’euros payés pour lui en 2019, au Benfica où il a été formé. De part ses difficultés depuis, il n’est plus aussi valorisé désormais. C’est à peine s’il est à la moitié, de Transfermarkt qui l’estime à 55 millions d’euros à Football Benchmark, la division football de KPMG, à 68 millions d’euros. Entre, il y a le Centre international d’étude du sport (CIES) pour lequel il vaut une soixantaine de millions d’euros. Plus ou moins.

Un contrat prolongé jusqu’en 2027 avec l’Atlético Madrid

Contractuellement, Joao Felix arrivé à Madrid en 2019 a prolongé son bail au mois de janvier dernier, de trois saisons et demi de plus. Soit une échéance depuis fixée au 30 juin 2027. Ce sont ces années que le PSG devrait racheter pour le recruter. Quant au salaire, il avoisine les 7 millions d’euros brut annuels, l’international portugais aux 30 capes avec la Seleçao est à ce titre l’un des joueurs les mieux payés du collectif des Colchoneros.