PSG: Rafaela Pimenta c’est fini, un nouvel agent pour Xavi Simons

Le jeune espoir du football, Xavi Simons a récemment décidé de changer d’agent, quittant la puissante écurie de Rafaela Pimenta (qui a pris la suite de Mino Raiola), pour un nouvel représentant, pour travailler avec la société Doubled, dirigée par Darren Dein. Cette information a été doublement communiquée par le journaliste italien Frabizio Romano et le média Eindhovens Dagblad.

Parti du PSG pour le PSV Eindhoven avec succès, Xavi Simons a décidé d’une autre changement en rejoignant l’agence de représentation de joueurs dirigée par Darren Dein, fils de l’ancien vice-président d’Arsenal, David Dein. Darren Dein est un agent expérimenté qui collabore avec des noms connus de la Ligue 1, tels que Cesc Fabregas, Gaël Clichy ou le désormais retraité Mathieu Flamini.

