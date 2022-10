OM, PSG, Real: Ce que seront les 8es de la Ligue des champions selon les bookmakers

La Ligue des champions avancent et déjà se profilent les tendances, de la phase de groupes.

C’est la mi-parcours, en phase de groupes de la Ligue des champions, à la mi-temps de cette étape charnière, tout peut encore basculer, mais chez les bookmakers, les scénarios sont déjà joués. Pour se rassurer, ou pas, voilà ci-dessous, ce que les opérateurs du jeu envisagent, pour les éliminatoires à suivre. A savoir que si ça passe pour le PSG, annoncé premier de son groupe G, l’OM en revanche, ne verra pas la suite du tournoi, si ces tendances du moment sont les bonnes.

Ça passe pour le PSG, mais pour l’OM

Ni l’OM, ni le Barça, écarté au détriment de l’Inter de Milan, dans le groupe C, derrière l’intouchable Bayern Munich. La Juventus non plus, contrainte au même sort, par la faute notamment du PSG, dans le groupe G. Pas mieux encore pour l’Ajax (groupe A), ou les Allemands, RB Leipzig (groupe F) et Bayer Leverkusen (groupe B). Quant au groupe D de l’Olympique de Marseille, il est à cet instant, chez les bookmakers, dominé par Tottenham, d’un rien devant le Sporting. Et l’OM en balance, mais derrière avec l’Eintracht, pour la troisième place, synonyme de Ligue Europa.

La hiérarchie ci-dessous répond à la question : « Quels seront les vainqueurs de chaque groupe ? ». Pour composer ces huitièmes prédictifs de la Ligue des champions, nous avons pris les deux premières équipes de chacun.

Ce que seront les 8es de la Ligue des champions selon les bookmakers

Les premiers de leur groupe:

Naples, cote à 2

Bruges, 1,8

Bayern, 1,01

Tottenham, 2

Manchester City, 1,02

AC Milan, 1,8

PSG 1,2

Real Madrid, 1,2

Les deuxièmes de groupe:

Liverpool 2,5

Atlético Madrid, 5

Inter Milan 20

Sporting 2,5

Borussia Dortmund 9

Chelsea, 2,5

Benfica, 4

Shakhtar Donetsk, 12