OM champion, quelles sont les cotes chez les bookmakers ?

Même si la cote d’un OM de Jonathan Clauss champion diminue, elle reste encore trop élevée chez les bookmakers, pour que cela soit une option sérieuse. Mais tout peut vite changer…

Après 24 journées de Ligue 1, l’OM est deuxième, à seulement cinq points du PSG, qui est en tête du championnat. Depuis leur dernier titre lors de l’exercice 2009-2010, jamais les Olympiens n’ont semblé aussi proches de pouvoir remporter l’Hexagoal. Et pour cause, dimanche 26 février, Alexis et Sanchez et ses coéquipiers reçoivent les Parisiens. En cas de victoire, les hommes d’Igor Tudor reviendraient à deux points des Rouge et Bleu et pourraient croire au titre. S’ils ne partent pas favoris, les Olympiens ont tout de même un coup à jouer selon les bookmakers.

L’OM champion, les cotes des bookmakers

Avec 52 points après 24 journées de Ligue 1, l’OM tourne à une moyenne de 2,16 points pris par match. Alors que l’été, marqué par le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor, laissait à penser que les Olympiens vivraient une saison compliquée, ce n’est pas le cas. Deuxième du championnat, l’Olympique de Marseille peut croire au titre. Toutefois, les bookmakers restent assez mesurés. Les cotes pour que l’OM soit champion à l’issue de l’exercice 2022-2023 vont de 8 à 11, sur les différents sites de paris sportifs, pour une cote moyenne de 9,03.

Le PSG favori, mais l’OM mieux placé qu’en début de saison

Avec une cote à 1,07, le PSG est le grand favori pour remporter cette Ligue 1. Toutefois, il faut tout de même souligner que la bonne saison de l’OM n’est pas sans effet sur les cotes proposées par les bookmakers. Quelques jours avant le début de saison, un succès final des Olympiens en Ligue 1 était coté à 20. Ce qui signifie que les hommes d’Igor Tudor ont, d’après les bookmakers, deux fois plus de chances de remporter le titre aujourd’hui, que lors de l’entame de la Ligue 1.

Un OM-PSG très serré selon les bookmakers

Un match à faire basculer une saison. Le Classique, qui se disputera dans un Stade Vélodrome en ébullition, peut être le tournant du championnat de France. Avec la probable absence de Neymar, blessé à la cheville lors de la victoire des pensionnaires du Parc des Princes 4-3 face au Losc, et compte tenu de la dynamique actuelle, le PSG est légèrement favori de cette rencontre, selon les bookmakers. La cote d’un succès des Parisiens est à 2,4. Tandis que celle d’Alexis Sanchez et ses coéquipiers est de 2,7.

Les cotes de l’OM champion de France chez les bookmakers

Winamax = cote à 10

Betclic = 8

Parions Sport FDJ = 10

PMU = 8

ZeBet = 8,25

Bwin = 11

NetBet = 8