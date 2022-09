Mondiaux de cyclisme 2022 : Les primes de la course

Julian Alaphilippe à la défense de son titre au Mondial 2022 de cyclisme.

Puisse au moins cette fois, se vérifier l’adage « Jamais deux sans trois ». Pour que Julian Alaphilippe, double tenant du titre, conserve son beau maillot arc-en-ciel sur ses épaules, à l’issue des Mondiaux de cyclisme 2022, qui se disputent en ce moment, en Australie. Le titre, pour plus belle récompense après une saison contrariante et compliquée pour le Français. Et avec, la possibilité d’une prime, s’il parvient à conserver son bien.

Des primes pour les 3 premiers individuels des Mondiaux 2022 de cyclisme

Ce n’est pas ce qu’elle vaut sur le fond, pour les hommes payés par ailleurs par leurs équipes, même si aucun des coureurs au départ ne s’en priverait. Mais à 8 000 euros pour les vainqueurs (hommes et femmes élites, pour les courses en ligne comme les contres-la-montre), c’est moins que de gagner une étape sur le dernier Tour de France disputé cet été, chez les garçons. Ça compte beaucoup plus pour les féminines, qui n’ont pas toutes des contrats professionnels. Identiques donc, les montants prévoient 8 000 euros à celles et ceux qui s’imposent, la moitié à leurs dauphins et la moitié encore aux troisièmes, sur la boîte.

Une course en ligne de 266,9 km à suivre dans la nuit, en France

Le relais mixte, disputé mercredi avec la victoire finale des Suisses, étaient l’épreuve la plus dotée, avec 15 000 euros promis aux premiers, à toutefois partager entre tous les membres. La course en ligne qui nous intéresse le plus, est prévue ce dimanche 25 septembre. Elle va se disputer sur un parcours de 266,9 kilomètres avec 3 945 mètres de dénivelés positifs. A noter que la course se déroulant en Australie, de l’autre côté du globe, elle sera à suivre dans la nuit, en France, entre 2h et 8h du matin, environ.

Détail des primes à gagner aux Mondiaux de cyclisme 2022

Pour les épreuves élites femmes et hommes, course en ligne + contre-la-montre

1er = 8 000 €

2e = 4 000 €

3e = 2 000 €