MMA: Cédric Doumbé débutera en PFL le 30 septembre à La Villette

Cédric Doumbé est attendu le 30 septembre à La Villette pour sa première avec la PFL.

La Professional Fighters League (PFL), ligue sportive de MMA en plein essor, officialisé la première sortie dans la division sportive, de sa dernière recrue phare. Cédric « The Best » Doumbé sera la tête d’affiche des Playoffs de la PFL Europe, à Paris le 30 septembre au Zenith Paris La Villette. Considéré comme l’un des meilleurs poids welters au monde, le combattant de 30 ans, originaire de France et ancien champion de kickboxing de la Glory, tentera d’étoffer son palmarès de 75 victoires professionnelles, dont 45 par KO, lors de ses débuts très attendus à la PFL.

Cédric Doumbé à Paris le 30 septembre pour ses débuts en PFL

En plus du combat spécial de Doumbé, la PFL Europe 3 à Paris mettra également en vedette les demi-finales des poids lourds légers, des poids mouches féminins, des poids bantam et des poids légers de la saison inaugurale. Les 16 meilleurs combattants européens s’affronteront pour tenter de décrocher leur place en finale en décembre. La finale de la PFL Europe, qui se déroulera le vendredi 8 décembre à la 3Arena de Dublin, proposera quatre combats pour le titre en une seule soirée. Chaque champion remportera 100 000 dollars et obtiendra une place dans la saison régulière de la PFL.

L’invaincu Cédric Doumbé fait déjà frémir ses fans

« Cédric Doumbé a atteint un niveau de compétence et d’accomplissement exceptionnel au cours de sa carrière de kickboxing. Maintenant invaincu en MMA, Doumbé entame une carrière prometteuse dans le Smartcage. C’est formidable de le voir faire ses débuts à la PFL en tant que tête d’affiche de notre événement européen à Paris, offrant ainsi aux fans la possibilité de voir Cédric relever le prochain défi de sa carrière brillante dans les sports de combat », a déclaré Dan Hardy, responsable des opérations des combattants pour la PFL Europe.

32 combattants du vieux continent et des places pour la PFL Global Roster à glaner

La PFL Europe présente certains des meilleurs combattants de MMA à travers l’Europe. Cette première ligue internationale de la PFL organise des événements trimestriels tout au long de l’année 2023, rassemblant 32 combattants du Vieux Continent, de 14 pays différents. Quatre champions seront couronnés à la fin de la saison et remporteront chacun 100 000 dollars. Les champions auront également la possibilité de rejoindre la PFL Global Roster et de concourir pour le prix d’un million de dollars de la saison globale.