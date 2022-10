Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo: Les plus gros contrats de l’histoire du foot

Kylian Mbappé a signé cet été avec le PSG, un contrat estimé à 630 millions d’euros brut au global.

Un contrat à 630 millions d’euros brut sur trois ans, ou plus exactement deux plus une saison optionnelle, c’est ce que Kylian Mbappé aurait signé avec le PSG, selon les détails de la prolongation révélés par le journal, Le Parisien. C’est, de fait, le plus gros contrat de l’histoire du football et même du monde sportif, au cumul et rapporté à l’année, à 210 M€ dans le cas du champion du monde français.

Avant Mbappé, Cristiano Ronaldo, Bale ou Pogba

Le PSG a pris la suite du Real Madrid, en la matière de contrats pharaoniques. Le club merengue avait en son temps, Cristiano Ronaldo, plusieurs fois prolongé jusqu’à sa dernière extension de bail, en 2016, pour quelques 220 millions au global. La même année, Gareth Bale s’engageait pour six ans et un contrat à 170 millions d’euros, qu’il a consommé jusqu’à son terme, à la différence de CR7.

Le contrat entre Kylian Mbappé et le PSG a été construit autour de trois axes : le salaire et deux formes de prime. Il est le plus gros jamais signé dans l’histoire du sport.

Le trop gros contrat de Lionel Messi pour les finances du Barça

En 2016 encore, Paul Pogba rejoignait Manchester United, dans le cadre d’un transfert à l’indemnité à l’époque record de 105 millions d’euros et pour 22,6 millions brut annuels. Un an plus tard, le Barça prolongeait Lionel Messi et l’histoire retiendra plus tard, que c’était plus que ne pouvaient en supporter les finances du club blaugrana. Le PSG se risque-t-il au même écueil ? C’est justement une question que soulève Le Parisien, toutefois moins par crainte de la viabilité du club, car son actionnaire est puissant, que le spectre de l’UEFA et son fair-play financier, alors qu’il vient justement d’être frappé d’une amende de 65 millions d’euros, pour non respect des règles, la saison dernière.