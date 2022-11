Masters Turin 2022: Les primes (prize money) du Nitto ATP Finals 2022

Daniil Medvedev sera l’un des favoris à la victoire finale, aux Masters Turin 2022.

Le tournoi des maîtres n’aura jamais été aussi généreux à l’attention de ceux qui le disputent. C’est-à-dire le gratin du tennis mondial, sur l’année en court. Et l’ordre établi a changé, avec l’émergence d’une nouvelle génération, portée par l’actuel numéro un mondial, l’Espagnol Carlos Alcaraz. Ce dernier néanmoins blessé devra renoncer à ce premiers Masters Turin 2022. Il ne briguera donc pas, le prize money record, promis par l’organisateur du Nitto ATP Finals 2022.

Un prize money record au Nitto ATP 2022

Il est, cumulé, de 14,75 millions de dollars (l’équivalent en euros), c’est-à-dire qu’il est plus élevé de 103% que l’édition 2021 et 64% qu’en 2020 ; alors au début de la Covid. Ainsi, la saison dernière, la victoire a rapporté à l’Allemand, Alexander Zverev, 2 143 000 dollars, quand sur cette édition, le lauréat, si en plus il boucle le tournoi en restant invaincu de bout en bout, prétendra au bonus maximal de 4 740 300 dollars.

Qui pour succéder à Zverev aux Masters Turin 2022 ?

Même les remplaçants vont voir leurs gains augmenter significativement, de 93 000 dollars l’année dernière, à 150 000 dollars, sur ces Masters Turin 2022. Dans la catégorie des doubles, la paire vainqueur empochera un total de 930 300 dollars, soit 117% de plus qu’en 2021. Tenante du titre, la doublette française Nicolas Mahut/ Pierre-Hugues Herbert ne sera pas qualifiée, cette année.

Détail des primes des Masters Turin 2022

Remplaçant = 150 000 dollars

Participation au tableau final = 320 000 $ (1 match = 160 000 $, 2 = 240 000 $, 3 = 320 000 $)

Victoire en phase de groupe = 383 300 $

Demi-finale = 1 070 000 $

Vainqueur = 2 200 400 $

Vainqueur invaincu = 4 740 300 $

Les participants aux Masters 2022 de Turin

Groupe Vert :

Rafael Nadal

Casper Ruud

Félix Auger-Aliassime

Taylor Fritz

Groupe Rouge :

Stefanos Tsitsipas

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Novak Djokovic

Les primes du double au Nitto ATP 2022

Remplaçant = 50 000 $

Participation au tableau final = 130 000 $ (1 match = 52 000 $, 2 = 97 500 $, 3 = 130 000 $)

Victoire en phase de groupe = 93 300 $

Demi-finale = 170 000 $

Vainqueurs = 350 400 $