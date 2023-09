Losc: Les notes des Lillois sur EA Sports FC 24

Un oeil sur les notes des joueurs du Losc sur EA sports FC 24 ?

A un peu plus d’une vingtaine de jours de la sortie officielle de EA Sports FC 24, les révélations se succèdent quant aux notes des joueurs qui feront le titre de la nouvelle saga de l’éditeur EA Sports, derrière feu le précédent FIFA. Après le PSG et ses stars, voilà ce jeudi le collectif du Losc, partagés sur le réseau social X par le compte spécialisé, FansdeFut.

Lucas Chevalier prend +11 points sur EA Sports FC 24

Jonathan David, classé derrière José Fonte sur FIFA 23 passe seul en tête à 81 soit deux points de plus dans la moyenne. Il est suivi de Remy Cabella qui gagne cinq points, de Benjamin André (=) et de Samuel Umtiti (=) tous à la même moyenne de 79. La plus forte progression est de loin celle du jeune gardien international espoir avec l’équipe de France, Lucas Chevalier. Il vaut 78 sur EA Sports FC 24. C’est 11 points de plus que sur l’opus précédent.

Un collectif du Losc costaud dans son ensemble

Ce collectif du Losc sera, à n’en pas doute, l’un des plus fort à l’échelle de son championnat de France de Ligue 1, comme il l’est aussi sur le terrain de vérité. Les hommes de Paulo Fonseca ambitionnent une place européenne au bout de l’exercice 2023-2024. Et sur EA FC 24 ?