L’OL officialise le successeur de Jean-Michel Aulas

Santiago Cucci est le nouveau président de l’Olympique Lyonnais.

L’Olympique Lyonnais a officiellement annoncé l’arrivée de Santiago Cucci en tant que président exécutif par intérim du groupe. Cucci, qui a rejoint Eagle Football en tant que Directeur des Revenus, succède à Jean-Michel Aulas resté trois décennie au poste. Il aura pour mission de construire l’avenir du club tout en respectant son héritage.

Santiago Gucci nouveau président de l’OL

Âgé de 53 ans, Santiago Cucci a occupé des postes de direction au sein d’entreprises mondiales telles que Levi’s Strauss et Dockers. Il a également présidé Dockers ces trois dernières années. Tout au long de sa carrière, il a maintenu une connexion directe avec le monde du football et est enthousiaste à l’idée de contribuer activement à l’Olympique Lyonnais.

Grâce à ses connaissances et compétences en développement et en affaires, Cucci accompagnera le club dans les prochaines étapes, avec pour mission de le mender vers un modèle plus moderne et flexible. L’objectif est de mettre toutes les composantes du club, y compris le stade, l’Aréna et le site de l’OL Vallée, au service du club et de ses fans.

John Textor souligne l’expérience et le réseau du nouveau boss des Gones

John Textor, Président du conseil d’administration et directeur général d’OL Groupe, a exprimé sa satisfaction quant à l’arrivée de Santiago Cucci. Il souligne l’expérience et le réseau du nouveau executive president, ainsi que sa compréhension de l’écosystème du football et sa capacité à concilier les ambitions internationales avec les liens locaux.

De son côté, Santiago Cucci se dit ravi de rejoindre l’Olympique Lyonnais et Eagle Football. Il voit en ce projet une opportunité de mettre son expérience au service d’une institution qu’il considère comme une référence. Il souligne l’unicité du modèle de l’Olympique Lyonnais en devenant un projet international tout en s’enracinant davantage sur son territoire. Il affirme que le club mérite tous les efforts et le travail nécessaires pour retrouver sa place et atteindre ses ambitions.

John Textor conserve son rôle de président du conseil d’administration et directeur général d’OL Groupe. Cette nouvelle nomination témoigne de la volonté du club de continuer à se développer et à se renforcer dans les années à venir.