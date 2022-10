Les salaires les plus élevés de NBA en 2022/23

La saison NBA 2022/23 s’apprête à reprendre après le récent titre des Warriors acquis au printemps dernier, au cœur d’une dynastie déjà entrée dans l’histoire de la surpuissante ligue américaine. Si l’aspect sportif prime par excellence dans cette même ligue, les finances font également toujours partie des discussions et des actualités mises en avant par les franchises afin de discuter le fameux salary cap et de comprendre les différents contrats de joueurs.

Alors que la bulle financière a littéralement explosé ces dernières années, les contrats sont devenus faramineux, et font des joueurs NBA les plus exceptionnels et bankable (comme on les appelle outre-Atlantique) parmi les sportifs les mieux payés de la planète.

Mention spéciale au double MVP, Nikola Jokic, absent de ce top 5, mais auréolé d’un nouveau contrat XXL à l’été dernier. Sur cinq ans, le pivot des Denver Nuggets devrait toucher 264 millions de dollars et la saison prochaine, seuls Curry, James et Beal devraient toucher plus que le brillantissime Serbe.

Pour cette future saison, quels sont les cinq joueurs à toucher les plus grands salaires auprès de leurs franchises respectives ?

La NBA reprend en octobre

Stephen Curry

Après une importante blessure, beaucoup d’observateurs s’interrogeaient quant à la capacité du génial meneur de revenir à son plus haut niveau. Quelques mois plus tard, les doutes se sont estompés de la plus belle des manières grâce à un nouveau titre avec les Warriors et définitivement, une empreinte laissée à jamais sur le monde de la NBA et plus globalement, du sport de très haut niveau.

Sans surprise avec son contrat courant jusqu’à 2025/26, Curry sera le joueur le mieux payé de la ligue, et ce, peut-être jusqu’au terme de l’accord tout juste mentionné.

Cette saison, le « Chef Curry » va toucher 48 millions de dollars et quelques brouettes, presque anecdotique à hauteur d’un tel chiffre.

Russell Westbrook

L’ambivalence est de mise avec Westbrook qui peut-être malgré lui et sa franchise également, va disputer une nouvelle saison avec les Los Angeles Lakers. Grandement décevant l’an passé, le meneur va toucher plus de 47 millions de dollars cette saison et devra faire oublier ses déboires sportifs individuels, mais également collectifs.

La saison passée fut un supplice pour l’ancien meneur d’OKC, à l’image de celle de son équipe toute entière. Il n’est pas Dennis Rodman, mais parfois, son comportement et ses agissements étonnants font penser qu’il est clairement l’un des sportifs les plus excentriques qui soient. Toutefois, il semble toujours respecter le jeu et une telle chose pourrait être la solution en 2022/23 afin de retrouver la bonne carburation et remettre une franchise historique sur les rails.

LeBron James

Westbrook sera une fois de plus accompagné de LeBron James chez les Angelinos, pour une nouvelle saison du King. Premier sportif à être devenu milliardaire encore en activité il y a quelques mois, LeBron James pousse la chanson une fois de plus et attend impatiemment l’arrivée de son fils dans la ligue pour devenir le premier homme à jouer en même temps que son fils en NBA. Sous le même maillot selon toute vraisemblance !

Vingtième saison pour LeBron !

Le salaire exact de James est annoncé pour cette saison à 44,474,988 millions de dollars. De quoi préparer l’avenir sereinement, une fois de plus.

Bradley Beal

En choisissant d’activer sa player option (une année de contrat dont le choix lui est propre), Beal a touché le gros lot avec des Wizards qui peinent malgré tout, à redresser la barre dernièrement. Avec plus de 43 millions de dollars de salaire cette saison, Beal a un rôle clé – pour ne pas dire majeur – à jouer dans le retour au premier plan de la franchise de Washington.

Kevin Durant

Après un immense imbroglio ayant duré la majeure partie de l’été, Kevin Durant devrait bel et bien rester aux Nets cette saison. Il faut dire qu’avec près de 43 millions de salaires et une situation drôlement particulière pour Brooklyn, un accord se devait absolument d’être trouvé. Pour combien de temps ?