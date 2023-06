Les primes de l’US Open 2023 de golf, que gagne-t-on ?

Suite et fin de l’US Open 2023 de golf, ce dimanche 18 juin.

L’US Open 2023 de golf fait son retour dans la ville de Los Angeles pour la première fois en 75 ans, et il va sans dire que les sommes en jeu sont bien plus importantes aujourd’hui. En effet, un montant total de 20 millions de dollars (18,24 M€) est en jeu pour les golfeurs qui s’affronteront au Los Angeles Country Club. Cette somme représente une augmentation de 2,5 millions de dollars (2,28 M€) par rapport à l’année précédente et de 7,5 millions de dollars (6,84 M€) par rapport à 2021, ce qui fait de la dotation de l’US Open 2023 la plus importante de l’histoire du championnat.

Un prize money record pour l’US Open 2023

De plus, il s’agit de la dotation la plus élevée parmi les trois tournois majeurs disputés cette année. Le Masters a distribué 18 millions de dollars (16,42 M€), tandis que le Championnat de la PGA avait une dotation de 17,5 millions de dollars (15,96 M€). Non seulement les golfeurs qui passeront le cut seront récompensés, mais les 76 professionnels qui n’auront pas réussi à se qualifier recevront tout de même 10 000 dollars (9 100 euros).

450 000 euros de plus pour le vainqueur

En 2022, Matt Fitzpatrick a non seulement remporté son premier titre majeur au Country Club, mais il a également empoché 3,15 millions de dollars (2,87 M€). Cette année, le champion de l’US Open au Los Angeles Country Club verra un chèque de 3,6 millions de dollars (3,28 M€) être versé sur son compte en banque. Il s’agit du même montant accordé aux vainqueurs des tournois complets du calendrier du PGA Tour. La victoire de Scottie Scheffler lors du Players Championship détient toujours le record de la plus grosse prime de l’année, avec 4,5 millions de dollars (4,1 M€) encaissés sur une dotation de 25 millions de dollars (22,8 M€) au TPC Sawgrass.

Les primes de l’US Open 2023 de golf

25e = 173 433 $

24e = 184 910 $

23e = 198 088 $

22e = 212 328 $

21e = 226 993 $

20e = 241 659 $

19e = 258 662 $

18e = 275 665 $

17e = 292 669 $

16e = 309 672 $

15e = 330 926 $

14e = 356 431 $

13e = 386 187 $

12e = 414 455 $

11e = 448 249 $

10e = 491 182 $

9e = 534 753 $

8e = 590 864 $

7e = 659 727 $

6e = 731 779 $

5e = 825 297 $

4e = 990 867 $

3e = 1 413 430 $

2e = 2 160 000 $

1er = 3 600 000 $

26th: $163,656

27th: $156,217

28th: $149,628

29th: $143,252

30th: $136,876

31st: $130,500

32nd: $124,124

33rd: $117,747

34th: $112,009

35th: $107,333

36th: $102,657

37th: $98,194

38th: $93,943

39th: $89,692

40th: $85,441

41st: $81,190

42nd: $76,939

43rd: $72,689

44th: $68,438

45th: $64,187

46th: $60,361

47th: $56,535

48th: $52,922

49th: $50,797

50th: $48,671

51st: $47,396

52nd: $46,333

53rd: $45,483

54th: $45,058

55th: $44,633

56th: $44,208

57th: $43,783

58th: $43,358

59th: $42,933

60th: $42,508

61st: $42,083