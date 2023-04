Les 20 propriétaires de clubs sportifs les plus riches en 2023

Il y a un Français (François-Henri Pinault, 3e en partant de la gauche), sur le podium des propriétaires les plus riches du sport.

Cette semaine, Forbes dévoile les 20 propriétaires de clubs sportifs les plus riches en 2023. Six d’entre eux possèdent un club de football, certains font même partie du classement des 10 détenteurs les plus fortunés du sport roi. Celui-ci comporte quelques différences notables, parmi elles, l’absence de Cheikh Mansour, dont la fortune est estimée à près de 20 milliards de dollars. S’il est à la tête de Manchester City, le club est d’abord associé au pays de son dirigeant : les Emirats Arabes Unis.

Mukesh Ambani, propriétaire de club sportif le plus riche

Avec une fortune à hauteur de 83,4 milliards de dollars, ce qui équivaut à 76,44 milliards d’euros selon le taux de conversion actuel, Mukesh Ambani est le propriétaire d’équipe sportive le plus riche en cette année 2023. L’homme d’affaires indien détient, à travers son conglomérat Reliance Industries, Mumbai Indians, une franchise indienne de cricket. Elle est la plus valorisée de la Indian Premier League, avec une estimation à 1,3 milliard de dollars, soit 1,191 milliard d’euros.

Une domination américaine

14 des 20 propriétaires les plus riches sont de nationalité américaine, confirmant ainsi la toute puissance, économique au moins, des Etats Unis. Au total, ils ont investi dans cinq sports. Il possèdent, à eux tous, 7 franchises de NFL, 5 de NBA, 3 de MLB, 3 de MLS, 3 de NHL et 2 de Premier League. Certains d’entre eux ont plusieurs écuries, à l’image de Stanley Kroenke, qui a un très large portefeuille de franchises. En effet, l’homme d’affaires américain est à la tête d’Arsenal, des Colorado Rapids, des Rams de Los Angeles, Colorado Avalanche et des Denver Nuggets.

Les 20 propriétaires de clubs sportifs les plus riches en 2023

20. Tilman Fertita (Houston Rockets) = 7,421 Md€

19. Famille Hasso Plattner (San Jose Sharks) = 7,878 Md€

18. John Malone (Atlanta Braves) = 8,428 Md€

17. Robert Kraft (New England Patriots, New England Revolution) = 9,711 Md€

16. Philippe Anschutz (Kings de Los Angeles, LA Galaxy) = 9,984 Md€

15. Stephen Ross (Miami Dolphins) = 10,625 Md€

14. Shahid Khan (Jacksonville Jaguars, Fulham FC) = 11,083 Md€

13. Stanley Kroenke (Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche, Colorado Rapids, Arsenal FC) = 11,816 Md€

12. Jerry Jones (Dallas Cowboys) = 12,183 Md€

11. Robert Pera (Memphis Grizzlies) = 14,2 Md€

10. Steve Cohen (New York Mets) = 16,032 Md€

9. Daniel Gilbert (Cleveland Cavaliers) = 16,491 Md€

8. David Tepper (Carolina Panthers, Charlotte FC) = 16,949 Md€

7. Masayoshi Son (Fukuoka SoftBank Hawks) = 20,521 Md€

6. Jim Ratcliffe (OGC Nice, FC Lausanne Sport) = 20,98 Md€

5. Mark Mateschitz* (New York Red Bulls, Red Bull Racing, RB Leipzig) = 31,79 Md€

4. Famille Pinault (Stade Rennais) = 36,738 Md€

3. Rob Walton (Denver Broncos) = 52,771 Md€

2. Steve Ballmer (Los Angeles Clippers) = 73,934 Md€

1. Mukesh Ambani (Mumbai Indians) = 76,44 Md€

*Chalerm Yoovidhya détient 51% de Red Bull mais Forbes a mis en avant Mark Mateschitz, – détenteur de 49% des parts – et qui est le fils de Dietrich Mateschitz, ancien propriétaire de la marque, décédé en octobre dernier.