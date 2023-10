Les 15 joueurs les mieux payés de la NBA 2023-24 (salaires + sponsors)

Les 15 joueurs les mieux payés de la NBA 2023-24 cumulent plus du milliard de dollars.

LeBron James reste le joueur le mieux payé de la NBA cette saison 2023-2024, avec des revenus cumulés estimés à 127,6 millions de dollars (120,7 M€) pour la saison 2023-2024, par le média Sportico. Il est suivi de Stephen Curry avec 101,9 millions de dollars (96,4 M€, Giannis Antetokounmpo à 90,6 millions de dollars (85,7 M€), Kevin Durant à 88,4 millions de dollars (83,6 M€) et Klay Thompson à 64,2 millions de dollars (60,7 M€).

LeBron James et Stephen Curry dominent la NBA 2023-2024

Les 15 joueurs les mieux payés de la NBA devraient gagner plus d’un milliard de dollars cette saison, avec 34% de leurs revenus provenant de sources extérieures au basket-ball. James et Curry restent les joueurs les plus populaires de la NBA, et leurs revenus provenant de sources extérieures au basket-ball sont les plus élevés de la ligue, avec 80 millions de dollars (75,6 M€) pour James et 50 millions de dollars (47,3 M€) pour Curry.

James et Durant sous contrat à vie avec Nike

James et Durant ont également lancé leurs propres marques de chaussures, ce qui leur permet de gagner encore plus d’argent. James a signé un contrat à vie avec Nike en 2019, et Durant a signé un contrat similaire en avril dernier. Les stars de la NBA sont de plus en plus des hommes d’affaires, et ils investissent dans de nombreux secteurs, notamment le sport, le divertissement et la technologie. LeBron James est le propriétaire de SpringHill Company, une société de production qui comprend SpringHill Entertainment, Uninterrupted et Robot. Curry est le fondateur d’Unanimous Media, une société de production qui se concentre sur le contenu « familial, religieux et sportif ». Durant est le fondateur de 35V, une société de médias qui couvre le sport, le divertissement et la culture.

Victor Wembanyama bientôt dans le classement des mieux payés ?

La saison NBA débutera le 25 octobre prochain, et tous les yeux seront rivés sur Victor Wembanyama, le jeune prodige français. Cependant, il devra attendre quelques années pour faire partie des joueurs les mieux payés de la ligue. Le salaire maximum pour un joueur NBA est de 47,6 millions de dollars cette saison.

1. LeBron James (Los Angeles Lakers) = 127,6 M$

2. Stephen Curry (Golden State Warriors) = 101,9 M$

3 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) 90,6 M$

4. Kevin Durant (Phoenix Suns) = 88,4 M$

5. Klay Thompson (Golden State Warriors) = 64,2 M$

6. Damian Lillard (Milwaukee Bucks) 62,6 M$

7. Joel Embiid (Philadelphia 76ers) = 56,6 M$

8. James Harden Philadelphia 76ers = 55,6 M$

9. Nikola Jokic (Denver Nuggets) = 54,6 M$

10. Paul George (Los Angeles Clippers) = 54,1 M$

11. Bradley Beal (Phoenix Suns) = 53,2 M$

12. Jimmy Butler = Miami Heat = 52,7 M$

13. Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) = 52,6 M$

14. Luka Doncic (Dallas Mavericks) = 52 M$

15. Zion Williamson (New Orleans Pelicans) = 50 M$