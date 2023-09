EA Sports dévoile les 24 meilleurs joueurs et joueuses de EA Sports FC 24

Révélation des meilleures notes sur EA Sports FC 24.

Electronic Arts dévoile ce lundi les 24 meilleures joueuses et joueurs de EA Sports FC 24, le nouveau chapitre du jeu de football le plus populaire au monde. Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo occupent les trois premières places du classement, suivis de Karim Benzema, Thibaut Courtois et Harry Kane. Chez les femmes, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí et Caroline Graham Hansen sont en tête du classement, suivies de Sam Kerr, Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg.

Haaland et Putellas sont les mieux notés sur EA Sports FC 24

Tous les joueurs présents dans le mode Ultimate Team seront évalués en fonction de leur championnat et des adversaires qu’ils affrontent dans la vie réelle. Ces notes se retrouveront également dans d’autres modes de jeu, tant pour le football masculin que féminin. L’une des récentes innovations dévoilées par EA SPORTS FC 24 est l’utilisation de la technologie de pointe pour améliorer la réalité de chaque match. Les styles de jeux sont optimisés par Opta.

Sortie du titre de EA Sports le 29 septembre

EA Sports FC 24 sera disponible le 29 septembre 2023. Les fans auront alors l’occasion de prendre le contrôle de ces joueurs et de créer leur propre équipe de rêve.