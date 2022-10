CNOSF: Astrid Guyart promue secrétaire générale en place de Didier Seminet

Le conseil d’administration du CNOSF a nommé Astrid Guyart secrétaire général, ce mercredi matin.

Réunit ce mercredi matin, à la Maison du sport français, le conseil d’administration du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a choisi Astrid Guyart, pour le poste de Secrétaire général laissé vacant depuis un mois, et la mise à l’écart de Didier Seminet.

Astrid Guyart choisie au secrétariat général du CNOSF

Le profil d’Astrid Guyart a été proposé par Brigitte Henriques, l’actuelle présidente du CNOSF. L’ancienne médaillée d’argent en fleuret par équipes dames aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, occupait jusqu’alors le poste de secrétaire générale adjointe avec la double casquette de co-présidente de la Commission des athlètes de haut niveau, depuis 2021 et l’élection de Brigitte Henriques.

Le choix de Brigitte Henriques a été validé

Astrid Guyart est élue dans un contexte de tensions au sein du CNOSF, accentué par le départ forcé de Didier Séminet et une opposition de plus en plus forte à l’encontre de la présidente. Le fait que son choix ait été validé par le CA, renforce quelque peu sa position, passablement mis à mal depuis la rentrée.