Bayern Munich annonce un chiffre d’affaires record en 2023. Et toujours aucune dette

Le Bayern Munich peut se féliciter de ses performances financières, tant elles sont excellentes cette saison. Comme les précédentes.

Parfois, il faut l’admettre, les dirigeants du Bayern Munich sont pénibles à donner des leçons au reste de la concurrence européenne. Et en même temps, les Bavarois assument saison après saison. Quand en France le PSG, pour l’une de leurs cibles favorites, cumule les déficits, de l’autre côté du Rhin les comptes sont toujours au vert. Mieux, ils progressent dans les bénéfices.

854,2 M€ de chiffre d’affaires pour le Bayern en 2023

Ce week-end, le board du Bayern Munich a tenu son assemblée générale à l’occasion de laquelle ont été présentées les performances financières de la saison 2022-2023 dernière. Ils sont tout bonnement excellents, tant sur le chiffre d’affaires (CA), que sur le résultat final obtenu après impôts. Les revenus ont progressé de 28% d’un exercice à l’autre pour s’élever à 854,2 millions d’euros au 30 juin dernier. C’est inédit dans l’histoire du Bayern, mais par effet de ricochet, pour le football allemand. Autre signe notable, que la maîtrise au club des salaires des joueurs, puisque les frais du personnel pèsent moins de la moitié des revenus générés.

Et un bénéfice net de 35,7 millions d’euros

Le précédent record de CA datait d’avant Covid, en 2018-2019, il atteignait les 750,4 millions d’euros. Même en période de crise et de huis clos, le club munichois est demeuré bénéficiaire à chacun des exercices comptables. Cette saison 2022-2023, il est de 35,7 millions d’euros après impôts. C’est-à-dire 182% supérieur à ce qu’il était en 2022. C’est là encore une performance remarquable et la confirmation que le Bayern est un club vertueux. A ce niveau, probablement le meilleur sur tout le Vieux continent.

Le Bayern Munich « n’a toujours aucune dette »

C’est une raison évidente pour le vice-président Michael Diederich de se congratuler : « Le FC Bayern peut une fois de plus se targuer d’un exercice extraordinairement réussi. Dans un environnement économique difficile caractérisé par l’inflation et une récession en Allemagne, nous avons réalisé un chiffre d’affaires record et une hausse significative de la rentabilité par rapport à la saison précédente. Ce résultat démontre notre solidité financière et porte nos fonds propres à un nouveau niveau record. » Comme pour mieux appuyer sur l’excellence bavaroise, ce dernier rappelle que son club « n’a toujours aucune dette » et évoque en la matière, « un exploit exceptionnel dans le football européen de haut niveau ». A bon(s) entendeur(s)…