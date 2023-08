AS Monaco: Salaire, valorisation, les chiffres de Denis Zakaria sur le mercato

En quête d’une sentinelle, l’AS Monaco lorgne du côté de la Juventus Turin et de son milieu axial, Denis Zakaria. Information donnée par le spécialiste mercato, Fabrizio Romano qui souligne les liens qui unissent le joueur suisse au nouvel entraîneur du club, Adi Hütter, les deux hommes s’étant côtoyés avec les Young Boys de Bernes, de l’autre côté des Alpes.

Denis Zakaria serait « la piste prioritaire » du club princier selon Romano, mais pas le seul club intéressé par les services du polyvalent milieu ou défenseur de 26 ans. La Juventus, à qui il appartient, l’a recruté en 2022 depuis le Borussia M’gladbach en Allemagne, moyennant une indemnité proche de la dizaine de millions d’euros. Mais après six mois au club, il a été prêté aux blues de Chelsea, pour l’exercice dernier.

EXCL: AS Monaco have submitted first bid to sign Denis Zakaria from Juventus. He’s among priority targets for the club as Adi Hütter knows him well ⚪️🔴

Zakaria will now assess options.

Many clubs want him — West Ham also negotiated with Juventus to sign him. Up to the player. pic.twitter.com/yRPBbReFv9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023