Borussia Dortmund. Le salaire riquiqui de la mascotte du BVB

15 euros de l’heure, le salaire de la mascotte du Borussia Dortmund.

Depuis 2005, l’abeille Emma égaye les tribunes du Borussia Dortmund avec ses couleurs noir et jaune qui rappellent celles du club de la Ruhr. Baptisée en hommage à la légende Lothar Emmerich, cette mascotte est devenue une figure incontournable du stade, particulièrement appréciée des jeunes supporters.

Le BVB présente Emma comme « l’âme du Kids Club » et vante son rôle d’ambassadrice auprès des plus jeunes fans. Pourtant, derrière ce costume coloré se cache une réalité économique pour le moins contrastée. Selon les informations révélées par Bild, la personne qui incarne Emma perçoit 15 euros de l’heure pour ses prestations. Cette rémunération permet d’atteindre environ 555 euros mensuels, un montant qui paraît dérisoire au regard des salaires versés aux autres acteurs du club.

Une saison avec Süle égale 2100 ans de boulot pour la mascotte

Le défenseur Niklas Süle, arrivé du Bayern Munich en 2022, caracole en tête des rémunérations avec un salaire pouvant atteindre près de 14 millions d’euros annuels, primes comprises. Un calcul simple révèle qu’avec cette somme, le club pourrait rémunérer sa mascotte pendant plus de 2100 ans. L’entraîneur Niko Kovac, artisan de la qualification en Ligue des Champions la saison passée, touche quant à lui environ 3,5 millions d’euros par an. Même Markus Högner, coach de l’équipe féminine, perçoit 8000 euros mensuels, soit plus de 14 fois le salaire d’Emma.

Malgré ce modeste salaire, Emma continue d’assurer son rôle d’ambassadrice avec le même enthousiasme, prouvant que la passion pour les couleurs du BVB ne se mesure pas toujours en euros.