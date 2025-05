Bienvenue dans l’exceptionnelle maison d’une ex star du Barça. A vendre 12 M€ !

L’ancienne maison construite par Victor Valdes est à nouveau sur le marché de l’immobilier.

L’ancienne résidence de Victor Valdes, emblématique gardien du FC Barcelone, vient d’être remise sur le marché au prix de 12 millions d’euros. Située suur la côte catalane, à Gavà Mar, cette demeure de 2 000 mètres carrés, construite directement face à la mer Méditerranée est une merveille d’architecture signée Joaquín Torres et son cabinet A-cero et d’emplacement idéal.

Visite en images de l'exceptionnelle maison de Victor Valdes, à vendre 13 M€ Image 1 parmi 11

Édifiée il y a une décennie, cette villa se distingue par son esthétique résolument moderniste. L’architecte a conçu un ensemble aux lignes courbes rappelant l’élégance d’un yacht de prestige. Les baies vitrées teintées s’intègrent harmonieusement dans une structure blanche aux formes fluides, créant un dialogue saisissant entre l’habitat et l’horizon marin.

Vendu en 2014 par l’ancien gardien du FC Barcelone

La propriété s’étend sur cinq niveaux, dont deux en sous-sol, pour une surface habitable de 1 250 mètres carrés. L’aménagement intérieur ne laisse rien au hasard : sept chambres, autant de salles de bains, un garage pouvant accueillir jusqu’à dix véhicules, une salle de cinéma privée, un gymnase équipé et un espace spa avec piscine intérieure.

L’extérieur n’est pas en reste avec ses jardins paysagers, sa piscine principale et ses terrasses offrant une vue panoramique sur la Méditerranée. Cette configuration en fait l’une des adresses les plus recherchées du littoral barcelonais. L’ex-portier international, qui a marqué l’histoire du Barça pendant plus d’une décennie, avait acquis cette demeure durant ses années glorieuses au club. En 2014, dans un contexte personnel et professionnel difficile, il s’en était séparé au profit d’un entrepreneur ukrainien pour ce même montant de 12 millions d’euros. Qui s’en sépare donc à son tour.