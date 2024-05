Bienvenue dans la maison de Sergio Ramos que Mbappé aurait acheté

Kylian Mbappé aurait trouvé un pied à terre à Madrid qui ne serait rien de moins que la maison de son ancien partenaire, Sergio Ramos.

C’est une information du registre de l’extra-football qui tend à confirmer le transfert prochain de Kylian Mbappé au Real Madrid. Annoncé sur le départ du PSG au terme de son contrat fin juin qui arrive, l’attaquant et capitaine de l’équipe de France devrait franchir les Pyrénées pour la capitale d’Espagne où il viendrait de faire l’acquisition d’une résidence de luxe.

Mbappé aurait trouvé sa maison à Madrid et pas n’importe laquelle

C’est ce que rapporte le média Vozpópuli, que la famille du joueur aurait entamé le processus d’achat d’au moins une propriété à Madrid, suggérant ainsi que l’arrivée de Mbappé au Real Madrid pourrait être imminente. La mère et représentante de Mbappé, Fayza Lamari, aurait déjà donné son accord pour l’achat d’une maison à La Moraleja, une zone résidentielle huppée à proximité du centre d’entraînement du Real Madrid. Il s’agirait de la maison d’un ancien joueur emblématique du club, Sergio Ramos, qui fut également un ancien coéquipier de Mbappé au PSG.

2 500m2 dont 1 000m2 de surface habitable

La propriété, qui s’étend sur un terrain de 2 500 m², allie confort moderne et intimité. Récemment rénovée, la maison principale s’étend sur 1 000 m² et dispose de toutes les commodités imaginables, y compris une domotique intégrée et un ascenseur. Le domaine comprend également une maison d’invités indépendante, une guérite de sécurité, ainsi qu’un bâtiment dédié au bien-être avec un bain turc, un gymnase et une sauna.

Double piscine intérieure et extérieure

À l’extérieur, les propriétaires et leurs invités peuvent profiter d’une piscine avec porche, tandis qu’une piscine intérieure avec option de nage à contre-courant se trouve également à l’intérieur de la maison principale. L’accès à la demeure se fait par une porte pivotante impressionnante, donnant sur un vaste hall d’entrée lumineux équipé d’un espace de courtoisie.

Un espace extérieur idéal pour la douceur des étés madrilènes

Le rez-de-chaussée dévoile un salon spacieux avec de grandes baies vitrées et un accès direct au jardin. Sur la même étage, on découvre un bar, une salle à manger indépendante et une cuisine moderne équipée des derniers appareils électroménagers. Une salle de cinéma privée et une salle de divertissement avec cheminée, barbecue intérieur, bar et patio avec son propre lavabo offrent de multiples options de loisirs.

Quatre chambres à l’étage avec leur salle de bain privée

À l’étage supérieur, quatre chambres avec salle de bain privée attendent les visiteurs. Une vaste pièce polyvalente donne accès à une grande terrasse couverte. Enfin, le deuxième étage accueille le somptueux appartement du couple, doté d’une terrasse privée, d’un bureau, de plusieurs dressings et d’une chambre du panique. La salle de bain principale comporte une douche, une baignoire à hydromassage et un bain turc.

Bien que la cave ait été supprimée lors de la dernière rénovation, Kylian Mbappé s’il est le futur propriétaire pourrait choisir de la restaurer selon ses besoins. Découvrez la demeure en images dans la galerie ci-dessus.