Benzema: Combien a-t-il gagné depuis qu’il joue en Arabie Saoudite ?

Au crépuscule de sa carrière sportive, Karim Benzema a signé le contrat de sa vie sur l’aspect financier.

Il n’était pas encore sacré du Ballon d’or remis quelques semaines plus tard pour sa dernière saison madrilène, quand Karim Benzema a quitté Madrid et l’Europe pour le Moyen-Orient et l’Arabie Saoudite. Pour s’engager au service du Al-Ittihad Club. Ce choix est personnel et au moins pour partie, dicté par l’énormité du contrat qui lui a été proposé.

L’un des plus gros contrats de l’histoire du football

Car Karim est soudainement passé d’un contrat proche de la quinzaine de millions d’euros annuels avec le Real Madrid à presque dix fois plus sous ses nouvelles couleurs. Son contrat est estimé proche de 100 millions de dollars annuels, il est ainsi le deuxième joueur le mieux payé de la région derrière son ancien partenaire madrilène et Ballon d’or avant lui, Cristiano Ronaldo à 200 millions de dollars par an. Mais devant Neymar payé 85 millions de dollars la saison.

Benzema a signé avec Al-Ittihad en juin 2023

Karim Benzema a signé un contrat sur deux ans ans jusqu’en 2026. Jusqu’ici, tout ne s’est pas aussi bien passé qu’il l’avait imaginé, en paraphant son contrat. C’était au début du mois de juin 2023, quelques jours avant une présentation hors norme, à la hauteur de son statut de champion et de meilleur footballeur du moment dans le monde. A 100 millions de dollars la saison, l’attaquant français avoisine donc un revenu quotidien de 273 973 dollars (près de 256 000 euros par jour).

Des revenus extra-sportifs qui complètent son salaire en club

Jusqu’ici Karim Benzema cumule donc plus de 97 millions de dollars soit presque 90 millions d’euros et c’est sans les revenus du sponsoring qui arrondissent le montant. Même si dans son cas cela reste plus que marginal que pour d’autres cracks du ballon rond. Forbes estime ses revenus extra-sportifs à 5,5 millions d’euros annuels en plus. Ils sont pour l’essentiel issus de son contrat avec son équipementier Adidas.

A 36 ans, Karim Benzema est désormais au crépuscule de sa carrière et si elle souffre de quelques écueils, notamment avec l’équipe de France ou présentement en Arabie Saoudite où son transfert ne donne pas les résultats souhaités, elle n’en reste pas moins sportivement accomplie pour ce qu’il a réussi sous le maillot du Real Madrid, rien de moins que le plus grand club de l’histoire du football.