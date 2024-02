La balance des transferts des clubs de Ligue 1 sur ce mercato

Le mercato désormais terminé, quel bilan pour les clubs de la Ligue 1 ?

Alea jacta est. Cette nuit au terme de la journée du 1er février s’est refermé le mois des emplettes sur le mercato d’hiver pour les équipes de la Ligue 1. Ça ne se voit pas d’un premier coup d’oeil, mais les 18 formations de l’élite ont plus dépensé au global, qu’elles n’ont cédé des joueurs. Le différentiel est d’environ 100 millions d’euros.

Une Ligue 1 globalement plus dépensière sur ce mercato de l’hiver

Avec, pour plus gros écarts, le Stade de Reims et le Stade Rennais côté pile. Celui des balances positives. Chacune de ces deux formations est bénéficiaire de 9,5 millions d’euros, au sortir de ce marché des transferts de l’hiver, toujours dans la continuité d’un été déjà profitable au cumul des opérations. Inversement, enfin libéré du poids de la DNCG, l’Olympique Lyonnais a changé de braquet, son hiver est le plus dépensiers de la Ligue 1, entre investissements sur des renforts et cessions de contrats.

Stade de Reims, Stade Rennais d’un côté, OL et PSG de l’autre

Le PSG est un autre club de ce calibre, avec bien moins de transactions à son actif. Si ce mercato souvent de l’appoint, pour combler les manques des effectifs à la mi-temps de la saison, le champion de France a lui misé sur le futur avec les renforts des Brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, 18 ans pour le premier et 20 ans pour l’autre. Trois clubs ne compte sinon aucun transfert payant cet hiver : le promu Le Havre, le RC Lens et le Stade Brestois, ils misent sur la continuité, surtout le collectif breton, pour ne rien briser de la dynamique d’un exercice jusqu’ici quasi parfait.

Balance des transferts en Ligue 1 au terme du mercato de l’hiver

Club Dépenses Recettes Balance en transfert FC Metz 0 0,4 M€ +0,4 M€ Le Havre 0 0 = AS Monaco 2,5 M€ 3 M€ +0,5 M€ Clermont Foot 0 11 M€ +11 M€ FC Lorient 8,4 M€ 0 -8,4 M€ FC Nantes 5 M€ 16,3 M€ +11,3 M€