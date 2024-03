ASSE: Le sponsor majeur des Verts placé en redressement judiciaire

La société Smart Good Things, présente sur les maillots des Verts de Saint-Etienne, a des difficultés conjoncturelles.

Le sponsor maillot de l’AS Saint-Étienne, le fabricant de boissons Smart Good Things, a été placé en redressement judiciaire. Un coup dur pour le club forézien, qui devra trouver un nouveau partenaire principal car selon Le Progrès, la marque ne pourra pas honorer sa dernière saison contractuelle, tel que le prévoyait l’accord officialisé au commencement de la saison 2022-2023.

Le sponsor de l’ASSE ne pourra honorer sa dernière saison contractuelle

Le deal est estimé au million d’euros annuels, au bénéfice du club stéphanois, en contrepartie d’une visibilité premium à l’avant du maillot des joueurs. Si le partenariat avec l’ASSE est majeur, Smart Good Things en a noué d’autres plus confidentiels avec de nombreux clubs dont le PSG, le RC Lens ou dans le basket avec l’ASVEL de Tony Parker ; lui même ayant rejoint le fondateur dans l’actionnariat du groupe Smart Good Things.

Smart Good Things en redressement judiciaire depuis le 21 février

La société a été placée en liquidation judiciaire depuis le 21 février, mais elle est une composante de la plus grande Smart Good Things holding qui intervient sur trois secteurs : les boissons en poudres évoquées dans ce sujet, le développement d’activité à destination des séniors et la production et l’exploitation de produits alimentaires ou non alimentaires dans le secteur de la parapharmacie.