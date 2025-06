ASSE. L’ancien directeur général entre au conseil d’administration du CNOSF

Frédéric Paquet intègre le conseil d’aministrattion du CNOSF.

Le temps du football version ballon rond semble désormais passé pour Frédéric Paquet, anciennement haut responsable des clubs du LOSC Lille (2009 à 2015) et plus récemment de l’AS Saint-Etienne, entre janvier 2018 et août 2019. Il a campé le rôle de directeur général des deux clubs.

Président de la FF Tir à l’arc depuis décembre

Depuis la fin de l’année dernière, Frédéric Paquet a changé de sport et de fonction en s’emparant de la présidence de la Fédération française de football américain. Il était le seul candidat au poste. D’une fédération au Comité national olympique et sportif (CNOSF), il y a un pas que Frédéric Paquet franchi en rejoignant le nouveau conseil d’administration que préside l’ancienne minisitre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra fraîchement élue ce 19 juin.

Frédéric Paquet rejoint un conseil particulièrement riche d’autres personnalités, parmi lesquels des présidents et présidentes d’autres fédérations : Philippe Bana (handball), Stéphane Nomis (judo), Gwenaëlle Gigarel-Noury (sport de glace), ou Julien Megret (tir à l’arc), pour n’en citer que quelques-uns.