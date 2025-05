ASSE – AS Monaco. Prédictions du match selon les bookmakers

Match des extrêmes entre des Verts qui visent le podium et Monaco qui joue sa place en Ligue des champions.

C’est l’affiche de la soirée de Ligue 1 et les opérateurs sportifs se montrent particulièrement tranchés concernant la rencontre entre l’AS Saint-Etienne et l’AS Monaco. Les données des bookmakers racontent déjà l’histoire d’un match qui s’annonce déséquilibré entre des Stéphanois en difficulté et des Monégasques aux ambitions européennes.

Les cotes parlent d’elles-mêmes : Monaco est largement favori avec une cote pour la victoire de 1,37, soit une probabilité implicite de succès de 73%. Les Verts, de retour dans l’élite cette saison et actuellement 17es au classement, sont considérés comme outsiders avec une cote de 7,00 (14% de chances de l’emporter). Le match nul est proposé à 5,65, reflétant les faibles espoirs d’un partage des points (18%).

Cette tendance s’explique aisément par le contexte : l’ASSE lutte pour son maintien tandis que l’ASM, 5e au classement, n’est qu’à trois points de l’OM (2e) et reste dans la course aux places européennes.

Monaco en favori dans le Chaudron de l’ASSE

Concernant les scores exacts, les bookmakers envisagent principalement des scénarios favorables aux visiteurs. Le résultat le plus probable serait un 0-2 en faveur de l’AS Monaco (cote de 9,35), suivi d’un 1-2 (8,25). Du côté des matches nuls, le 1-1 apparaît comme le plus envisageable avec une cote de 10,80. Les chances d’une victoire stéphanoise sont jugées minimes, comme en témoignent les cotes élevées pour un 1-0 (30) ou un 2-0 (55) en faveur des Verts.

Sans surprise, ce sont les attaquants monégasques qui sont favoris pour trouver le chemin des filets. Le Danois Mika Biereth est le plus attendu avec une cote de 1,72 pour marquer à tout moment, suivi de près par l’Américain Folarin Balogun (1,88) et le Suisse Breel Embolo (2,27).

Côté stéphanois, Ibrahim Sissoko et Zuriko Davitashvili se partagent le statut de menace offensive principale avec une cote identique de 3,95, tandis qu’Irvin Cardona suit de près à 4,10.

Si les bookmakers prédisent un match à sens unique, l’enjeu reste considérable pour les deux équipes. L’ASSE a désespérément besoin de points dans sa quête du maintien pour sa première saison de retour parmi l’élite, tandis que l’AS Monaco ne peut se permettre de laisser échapper des points dans la course à l’Europe.