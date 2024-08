AS Monaco: Le blanc maillot third 2024-2025 dévoilé

Un maillot third à dominante de blanc pour l’AS Monaco.

C’est une année particulière pour l’AS Monaco, car elle est celle de son centenaire. Et de surcroît le club princier retrouve la Ligue des champions. Deux bonnes raisons de s’intéresser de plus près au nouveau maillot third 2024-2025 dévoilé ce jeudi matin. Une tunique qui célèbre l’avenir et les projets architecturaux de la Principauté.

Un maillot third de l’AS Monaco qui puise son inspiration dans l’architecture locale

Inspirée par les constructions sur le Rocher, telles que le Stella Tower, le Palais de la Plage, Mareterra et Testimonio, la tenue arbore des lignes ondulées symbolisant l’élégance et le caractère de ces bâtiments. Les différentes nuances de gris du maillot reflètent les teintes minimalistes des matériaux utilisés dans ces édifices.

C’est d’ailleurs au cœur du Stella Tower qu’une partie de la campagne de lancement a été réalisée, mettant en scène plusieurs joueurs de l’AS Monaco, dont la recrue George Ilenikhena. Ce cadre a permis de souligner le lien entre le maillot et les innovations architecturales qu’il célèbre.

Hommage est rendu au centenaire du club princier

Marquant l’année du centenaire, le maillot intègre le logo des célébrations des 100 ans du club au dos, sous le col, où figure également la devise « Daghe Munegu » en lettres noires. L’écusson du Club, en noir, est positionné côté cœur, tandis que le logo Omini de Kappa est apposé en transfert de l’autre côté de la poitrine.