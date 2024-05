Arsenal: Le nouveau maillot domicile 2024-2025 des Gunners officialisé

Les Gunners ont leur nouveau maillot pour la saison 2024-2025 prochaine.

Arsenal et adidas ont levé le voile ce jeudi sur le nouveau maillot domicile des Gunners pour la saison 2024-2025, qui met en avant le canon emblématique du club. Ce symbole, affiché hors de l’écusson pour la première fois depuis la saison 1989-1990, occupe une place centrale dans ce nouveau design.

Avec l’iconique canon sur le nouveau maillot 2024-2025 d’Arsenal

Le maillot conserve les couleurs traditionnelles rouge et blanc d’Arsenal, accompagné de détails bleu marine. Ces accents, déjà présents sur les tuniques extérieures et thirds sont un hommage à l’histoire riche du club. Les trois bandes adidas en bleu marine et les bandes latérales blanches complètent l’ensemble.

« Après avoir rejoint Arsenal, j’ai vite compris l’importance du canon pour le club et ses supporters », commente par communiqué l’attaquant de l’équipe masculine, Gabriel Martinelli. « Il incarne la volonté qui anime notre équipe, c’est pourquoi mes camarades et moi sommes fiers de savoir que nous allons porter ce symbole lors des matchs de la saison. »

Première sortie officielle ce 18 mai pour la Women’s Super League

« J’aime la simplicité de ce nouveau kit, qui met vraiment le canon en valeur. Nous sommes conscientes de ce qu’il représente pour nos fans et savoir que nous jouerons avec ce symbole fort sur notre maillot nous aidera à monter sur le terrain avec encore plus d’assurance », poursuit son alter-ego féminine, Alessia Russo.

Ce nouveau kit sera inauguré par l’équipe féminine d’Arsenal lors de la finale de la Women’s Super League contre Brighton, le 18 mai. En 2024-2025, le canon ornera les maillots domicile, extérieur et third du club.