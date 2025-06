Ares Management, le fonds caution d’Eagle Football, rejoint Mbappé dans la voile

L’équipe de France SilGP accueille un nouvel investisseur de poids.

SailGP accélère sa montée en gamme. Ce format de course à la voile en équipages séduit de plus en plus de monde, du public aux médias, en passant par les investisseurs. Dernier en date à rejoindre l’aventure, Ares Management, un fonds d’investissement américain bien connu dans le football français pour son soutien à Eagle Football de John Textor, lors de l’acquisition de l’Olympique Lyonnais.

Ares vient d’investir dans l’équipe de France SailGP et rejoint à cette occasion, le footballeur Kylian Mbappé, lui même un actionnaire de la structure via sa société Coalition Capital. Cette nouvelle participation s’inscrit dans la stratégie d’Ares Management de diversifier ses investissements sportifs. Le fonds américain, qui gère plusieurs centaines de milliards d’actifs, possède déjà des parts dans l’Inter Miami CF de Lionel Messi, l’écurie McLaren Racing et l’Atlético Madrid.

L’équipe tricolore, dirigée sur l’eau par Quentin Delapierre et gérée par la structure K-Challenge, bénéficie désormais d’un actionnariat renforcé avec l’entrée simultanée d’Ares et de Sportsology Capital Partners. Cette montée en puissance financière intervient alors que l’équipe française pointe à la sixième position du championnat mondial 2025, après un récent podium obtenu à New York.

Le championnat mondial de voile, lancé en 2019 par Larry Ellison (fondateur d’Oracle) et Russell Coutts, attire de plus en plus de personnalités du sport et du spectacle. Outre Mbappé côté français, on retrouve Sebastian Vettel, Anne Hathaway, ou encore le duo hollywoodien Ryan Reynolds-Hugh Jackman qui a récemment racheté l’équipe australienne.

fonds spéculatifs et célébrités contribuent à la notoriété du format

Cette affluence d’investisseurs prestigieux s’explique par la professionnalisation accélérée de SailGP. Dix des douze équipes nationales seront désormais gérées par des intérêts privés, marquant la réussite du modèle économique imaginé par ses créateurs. Les catamarans volants F50, véritables bolides des mers capables de dépasser les 100 km/h, offrent un spectacle télévisuel saisissant qui séduit audiences et annonceurs.

Pour l’équipe de France, soutenue par des partenaires commerciaux comme Accor, L’Oréal ou Leyton, l’arrivée de ces nouveaux investisseurs constitue un atout majeur pour viser les premières places. « L’arrivée d’Ares et de Sportsology Capital Partners au capital de France SailGP Team qui est gérée par K-Challenge Racing est une excellente nouvelle pour l’équipe, mais aussi pour SailGP en général », explique par communiqué Stéphan Kandler, co-dirigeant de K-Challenge qui ambitionne désormais de « jouer le titre chaque année ».

Prochaine étape les 19 et 20 juillet à l’occasion de l’Emirates Great Britain Sail Grand Prix, à Portsmouth en Angleterre.