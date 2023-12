Après l’OM, le RC Lens et Rennes, un 4e club de Ligue 1 pour Puma ?

Le Stade de Reims prochaine recrue de Puma en Ligue 1 ?

Equipementier majoritaire en Ligue 1 cette saison 2023-2024, dos à dos avec la concurrente Adidas, la marque Puma renforcera-t-elle son leadership au prochain exercice ? Cela dépendra naturellement des mouvements entre l’élite du foot français et la deuxième division nationale, des clubs qui monteront ou descendront. Mais le groupe au félin devrait compter quatre représentants, dont un nouveau en plus de l’OM, du RC Lens et du Stade Rennais qui lui sont associés.

Le Stade de Reims en plus de l’OM, du Stade Rennais et du RC Lens ?

C’est ce qu’écrit le média britannique Footy Headlines, il indique que le Stade de Reims va signer avec Puma, à compter de la saison prochaine. Présentement, les Rémois sont habillés par Umbro. Le club arrive au bout en juin 2024 prochain, de son contrat signé avec l’équipementier anglais Umbro, en 2019, à la suite de trois ans sous les couleurs de Hungaria. Un bail de cinq ans qui serait également le même noué à l’avenir avec la marque allemande.

Si Umbro perd le Stade de Reims quid de sa présence future en Ligue 1 ?

Si l’information se confirme, il n’est pas sûr que le groupe Umbro garde une présence en Ligue 1, au prochain exercice, dans l’année 2024 de son centenaire. Car il est le partenaire technique du FC Lorient, actuellement en difficulté sportive en championnat (16e ce dimanche, avant d’affronter l’OM), tandis que Guingamp en Ligue 2 partage le même équipementier.