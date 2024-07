Après la relégation, les Girondins confirment des négociations avec Fenway Sports Group

Les Girondins de Bordeaux de Gérard Lopez confirme des discussions avec Fenway Sports Group pour une participation minoritaire dans l’actionnariat du club.

Un communiqué en chasse un autre. Après celui, grave, de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), ordonnant la relégation des Girondins de Bordeaux en National 1, le club au scapulaire publie à son tour sa réponse, qui confirme les discussions entamées avec le fonds d’investissement Fenway Sports Group, évoquées par France Bleu Gironde.

Réaction des Girondins de Bordeaux à l’annonce de la DNCG

« Le FC Girondins de Bordeaux poursuit ses discussions avec Fenway Sports Group en vue de la commission d’appel de la DNCG », indique les Marines en tête de leur publication. Confirmant en suivant : « Lors de l’audition du 27 juin dernier, la DNCG avait prononcé un sursis à statuer pour le FC Girondins de Bordeaux aux fins d’apporter toutes les garanties nécessaires au financement de la saison 2024-2025. Pour le moment, l’état d’avancement du dossier a conduit la DNCG à prononcer la relégation du club en Championnat National 1. »

Des discussions entamées avec le fonds propriétaire de Liverpool

Néanmoins poursuit le communiqué, « le club fait appel de cette décision et dispose désormais du temps nécessaire pour finaliser l’une des options qui permettra de garantir le financement de la saison prochaine. A ce titre, le projet de cession d’une part majoritaire du capital à Fenway Sports Group a été exposé ce matin à la DNCG en présence de ses représentants et nous travaillons, main dans la main avec eux, dans le cadre de la poursuite des négociations et des due diligence. »

Fenway Sports Group est un fonds très présent dans le milieu sportif, surtout connu en Europe pour sa propriété des Reds de Liverpool. Il est aussi à la tête des Red Sox de Boston en baseball (MLB), des Penguins de Pittsburgh en hockey sur glace (NHL). Le basketteur LeBron James en est l’un des actionnaires.