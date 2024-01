Anthony Modeste n°1, les 10 footballeurs les mieux payés d’Afrique en 2023-24

En signant cette saison avec Al Ahly, Anthony Modeste est devenu le footballeur le mieux payé d’Afrique.

Une étude de Africa Facts Zone a révélé les meilleurs salaires des ligues de football africaines cette saison 2023-2024. Ce classement pointe les clubs du championnat d’Egypte qu’ils dominent très largement. Seul l’ailier Keagan Dolly n’en est pas issu dans le top 14, il évolue dans l’équipe des Kaizer Chiefs en Afrique du sud.

Un ancien joueur de l’OGCN, FCGB et ASSE en tête

Ce sont sinon les joueurs d’Al Ahly qui dominent la liste. Avec un Français en tête, l’ancien attaquant de l’OGC Nice, des Girondins de Bordeaux et de l’ASSE, Antony Modeste, à 1,5 millions de dollars (1,37 M€), à égalité avec son partenaire tunisien, le latéral gauche, Ali Maaloul .

Le championnat d’Egypte concentre les footballeurs les mieux payés

D’autres joueurs notables de la liste incluent Ramadan Sobhi de Pyramids FC, Percy Tau et Keagan Dolly d’Al Ahly et Kaizer Chiefs respectivement, et Ahmed Fathi et Mohamed Awad de Pyramids FC et Zamalek respectivement.

Les footballeurs les mieux payés du continent africain cette saison 2023-2024

1. Ali Maaloul (Al Ahly) = 1,5 M$

2 Anthony Modeste (Al Ahly) = 1,5 M$

3. Ramadan Sobhi (Pyramids FC) = 1,446 M$

4. Percy Tau (Al Ahly) = 1,2 M$

5. Keagan Dolly (Kaizer Chiefs) = 1,189 M$

6. Ahmed Fathi (Pyramids FC) = 1 M$

7. Mohamed Awad (Zamalek) = 1 M$

8. Hussein El Shahat (Al Ahly) = 1 M$

9. Aliou Dieng (Al Ahly) = 900 000 $

10. Ramy Rabia (Al Ahly) = 900 000 $

11. Abdallah El-Said (Pyramids FC) = 870 000 $

12. Mohamed El Shenawy (Al Ahly) = 864 000 $

13. Yasser Ibrahim (Al Ahly) = 840 000 $

14. Salah Mohsen (Al Ahly) = 840 000 $