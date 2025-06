Angers SCO et Nike dévoilent le maillot domicile 2025-2026

Les joueurs d’Angers SCO ont leur maillot.

Les fins de journées se suivent mais elles ne se ressemblent pas à Angers SCO. tandis qu’hier mardi, à sensiblement la même heure, la Direction nationale de contrôle et de gestion annonçait la mise sous contrainte du club – « encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutations » -, ce mercredi, c’est une actualité plus heureuse qu’adresse le club à ses supporters.

Il vient de dévoiler le premier des jeux de maillots de sa collection 2025-2026. Le modèle domicile, c’est-à-dire le principal que vont porter les protégés d’Alexandre Dujeux sur le rectangle vert. Il est somme toute assez classique sur les couleurs comme le design. En noir et blanc, évidemment, il porte les bandes verticales qui habillent le SCO sur ses terres.

Des touches de jaune complètent la tunique, sur le bout des manches, au niveau du col ou pour marquer la virgule de Nike, l’équipementier à l’origine de sa conception.