LOSC, OGCN, SCO... Les décisions de la DNCG ce mardi

Cinquième journée devant la DNCG pour les clubs professionnels.

La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a poursuivi ce mardi son examen de la situation financière des clubs professionnels français en vue de la saison 2025-2026. Cette cinquième journée d’auditions a livré un bilan contrasté, avec un premier club de Ligue 1 désormais sous surveillance financière.

Du côté de l’élite donc, trois formations ont obtenu un satisfecit complet de la part du gendarme financier du football français. Le LOSC Lille, l’OGC Nice et le promu FC Lorient n’écoperont d’aucune sanction ni restriction pour la saison à venir. Ces trois clubs peuvent donc aborder sereinement le prochain exercice sans contrainte particulière sur leur gestion.

En revanche, Angers SCO devient le premier club de première division à subir les foudres de la DNCG lors de cette session. Le club du Maine-et-Loire devra composer avec un encadrement strict de sa masse salariale et des indemnités de mutations. Ces mesures restrictives vont considérablement limiter la marge de manœuvre des dirigeants angevins sur le marché des transferts et dans leur politique de recrutement.

Cinq clubs de Ligue 1 doivent encore passer l’examen

En deuxième division, le FC Annecy et l’USL Dunkerque ont également reçu un blanc-seing de la commission de contrôle. Les deux formations pourront évoluer sans contrainte financière particulière la saison prochaine.

Reste désormais à connaître le sort de clubs pour certains plus scrutés. En Ligue 1, L’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais, le FC Nantes, le Paris FC et Le Havre AC doivent encore comparaître devant la DNCG dans les prochains jours. Ces auditions s’annoncent particulièrement déterminantes, certains de ces clubs étant dans une situation financière délicate qui pourrait déboucher sur des sanctions plus lourdes.