AJ Auxerre: Le promu dévoile son maillot extérieur

Le short et les chaussettes sont assortis en noir et bleu

L’AJ Auxerre, fraîchement promu en Ligue 1, vient de présenter son nouveau maillot extérieur pour la saison 2024-25. Il arbore une couleur noire dominante, rehaussée par un col mao et des poignets finement rayés de blanc.Son originalité réside dans un motif en relief couvrant l’ensemble du maillot, alternant l’écusson du club avec des mots incarnant ses valeurs : solidarité, travail, enthousiasme, esprit collectif, rigueur, humilité, plaisir, ambition et unité.Un clin d’œil aux supporters est fait à l’intérieur du maillot, où l’on retrouve la phrase « À jamais nous serons, fiers d’être Auxerrois », extraite d’un chant populaire du club. Cette inscription figure également sur la bande en silicone à l’intérieur de l’ourlet inférieur.Macron a utilisé des tissus durables. Le short noir avec cordons bleus et les chaussettes noires ornées de fines bandes bleues et blanches complètent cette tenue extérieure.