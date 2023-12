Les affluences de la 14e journée de Ligue 1

L’OM enregistrait les guichets fermés depuis l’entame de la saison, ça n’était plus le cas ce dimanche contre Rennes.

Le froid qui s’installe a-t-il raison de l’engouement des spectateurs pour les matchs en tribunes ? Cela pourrait en effet expliquer les affluences globalement à la baisse dans plusieurs enceintes du championnat de Ligue 1. Ça, et les fermetures partielles, au Stadium pour la visite de Lorient où au Vélodrome de Marseille, pour celle du Stade Rennais.

Des affluences globalement à la baisse pour cette journée

Sur les neuf matchs de la cinquième journée, cinq clubs ont réuni moins de monde ce week-end qu’à l’accoutumée : l’OM et le TFC pour les raisons indiquées plus haut, comme le Stade Brestois, le FC Nantes et surtout l’AS Monaco qui signe face à Montpellier ce dimanche après-midi, le match le moins suivi en tribunes depuis l’entame de la saison 2023-2024, tous clubs de l’élite confondus.

X 11 le différentiel entre l’OM et l’AS Monaco ce dimanche

Au total, 231 768 spectateurs ont garnis les écrins de la Ligue 1, pour une moyenne à 25 752 proche du match de Nantes contre Nice, à La Beaujoire. Avec un différentiel aux extrêmes de plus de 11, entre le nombre au Vélodrome de l’Olympique de Marseille et celui de Louis II pour l’AS Monaco.

Les affluences de la 14e journée de Ligue 1

Marseille – Rennes = 54 162

Lens – Lyon = 38 130

Lille – Metz = 38 065

Nantes – Nice = 26 560

Le Havre – Paris = 23 718

Toulouse – Lorient = 18 193

Brest – Clermont = 14 324

Reims – Strasbourg = 13 074

Monaco – Montpellier = 4 912