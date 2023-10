Les affluences de la 9e journée de Ligue 1

Les matchs passent le public reste au Groupama Stadium. Mais jusqu’à quand ?…

Une 9e journée à deux vitesses dans les tribunes des stades. Parce que quatre match à plus de 30 000 spectateurs, ce n’est pas dans l’ordinaire de la Ligue 1. Une rencontre à tout juste 6 200 non plus. C’est le nombre enregistré au stade Louis II de l’AS Monaco ce dimanche, pour la visite du FC Metz, d’après les chiffres communiqués ce lundi par le journal L’Equipe. C’est le plus faible total en Ligue 1, cette saison 2023-2024.

Monaco – Metz plus faible affluence en Ligue 1 cette saison

A Lyon, en revanche, les soutiens sont toujours là en dépit des résultats faméliques. Hier dimanche soir, les Gones ont perdu sur leur pelouse du Groupama Stadium devant 43 999 personnes soit rien de moins que la deuxième meilleure affluence à domicile depuis l’entame de l’exercice, après la visite du PSG au début du mois dernier. Cet OL – Clermont est le meilleur total de la 9e levée du championnat de France devant PSG – Strasbourg au Parc des Princes.

Une 9e journée dans la moyenne du début d’exercice en L1

Au total, 248 301 supporters ont fréquenté les stades de la Ligue 1 ce week-end, pour une moyenne à 27 589 équivalente au match FC Nantes – Montpellier HSC à la Beaujoire. C’est une moyenne… dans la moyenne de ces neuf premières journées de la saison 2023-2024.

Les affluences de la 8e journée de Ligue 1

Lyon – Clermont = 43 999

Paris – Strasbourg = 41 261

Lille – Brest = 34 358

Nice – Marseille = 31 423

Nantes – Montpellier = 26 864

Toulouse – Reims = 23 895

Le Havre – Lens = 23 590

Lorient – Rennes = 16 711

Monaco – Metz = 6 200