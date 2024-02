Adidas dévoile un nouveau ballon pour la 2e phase de la Ligue des champions féminines

A nouvelle phase, nouveau ballon pour la Ligue des champions féminine.

Fournisseur officiel des ballons de la Ligue des champions féminine depuis 2001, Adidas dévoile ce lundi sa toute nouvelle sphère dédiée à la compétition, pour la deuxième phase avec les matchs à éliminations directes. Elle porte le nom de UWCL Pro Bilbao, comme celui de la ville hôte de la finale du tournoi programmée le 25 mai 2024, sur la pelouse de San Mamés.

Un ballon inspiré de la ville de Bilbao hôte de la finale

La ville basque et son stade iconique sont au centre du design de ce nouveau ballon. Il puise son inspiration dans la géométrie urbaine de la cité du musée Guggenheim d’art moderne et de l’architecture singulière. Ce ballon intègre les technologies d’Adidas, comprenant notamment la texture de surface révolutionnaire Prisma pour une meilleure précision dans le jeu.

Le PSG et l’OL verront les quarts de la Ligue des champions féminine

La construction thermocollée sans couture et le revêtement extérieur uniforme répondent également aux standards voulus par l’UEFA pour sa Ligue des Champions féminine. Après la phase de groupes, deux – le PSG et l’OL – des trois clubs français engagés (le Paris FC a été éliminé) restent en course pour les quarts de finale. Lesquels sont programmés les 19 et 20 mars l’aller et 27 et 28 mars les retours.