AC Ajaccio. Un contrat majeur prolongé pour cinq ans

L’AC Ajaccio peut compter sur la fidélité, de ses supporters autant que de son équipementier.

En pleine période d’incertitude financière, l’AC Ajaccio vient d’officialiser une nouvelle réconfortante, sinon rassurante pour son avenir. Le club corse a annoncé la prolongation de son partenariat avec Adidas et Madewis pour une durée de cinq ans, assurant ainsi la continuité d’une collaboration entamée en 2016.

Cette signature intervient dans un contexte délicat pour l’ACA, qui avait alerté en début d’année sur ses difficultés économiques et qui reste toujours en quête d’un repreneur. Ce renouvellement jusqu’en 2030 représente donc une bouffée d’oxygène et un témoignage de confiance significatif envers l’institution ajaccienne.

Pour Jérémy Klein, Key Account Manager chez Adidas, cette prolongation s’inscrit parfaitement dans « l’ADN » de la marque aux trois bandes qui privilégie « des partenariats qui durent dans le temps ». Il souligne également par communiqué, la « richesse culturelle et territoriale immense » du club corse qui constitue « un environnement inspirant, riche d’idées ».

Une collaboration qui dure depuis une dizaine d’années



Du côté de Madewis, distributeur spécialisé dans le sport collectif, Franck Massardier, PDG de l’entreprise, évoque « dix ans de partenariat avec des émotions fortes » et se réjouit de poursuivre l’aventure. La société prévoit notamment de connecter la boutique de l’ACA à sa marketplace, permettant ainsi aux supporters du continent et même de l’étranger d’accéder plus facilement aux produits officiels du club.

Cette fidélité des deux partenaires, dans un contexte économique tendu, témoigne de l’attachement à l’identité et aux valeurs du club ajaccien. Les supporters pourront ainsi continuer à arborer des équipements alliant innovation technique et respect des traditions insulaires pour les cinq prochaines saisons.