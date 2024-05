À combien s’élève la fortune de Toni Kroos ?

La belle histoire avec le football prendra fin après l’Euro pour l’Allemand Toni Kroos.

Le milieu de terrain allemand du Real Madrid, Toni Kroos, a annoncé son intention de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel à l’issue de l’Euro 2024. Agé de 34 ans, Kroos est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Il a notamment remporté cinq Ligues des champions avec le Real Madrid, une Coupe du monde avec l’Allemagne et deux championnats d’Allemagne avec le Bayern Munich.

Toni Krosso annonce ranger les crampons au placard

Cette nouvelle met fin aux spéculations sur un possible renouvellement de contrat avec le club madrilène, où Kroos évolue depuis 2014. Durant la saison 2023-2024, Kroos a été l’un des joueurs les mieux payé du club avec un salaire de 12 millions d’euros annuels. Cependant, ses revenus ne se limitent pas à son salaire de footballeur.

Une fortune personnelle estimée à « huit chiffres »

En dehors du terrain, Kroos a su diversifier ses revenus et bâtir une fortune considérable. Selon Marca, l’ensemble de fortune dépasse les dix millions d’euros, grâce à des investissements judicieux, notamment dans l’immobilier. Le milieu de terrain allemand possède une société immobilière, Kroos Properties XXI, et une académie de football à Madrid. Récemment, il s’est associé à Elias Nerlich pour créer l’Icon League, une compétition similaire à la Kings League de Gerard Piqué.

Kroos a marqué l’histoire du Real Madrid pendant une décennie

Recruté par le Real Madrid en provenance du Bayern Munich, Kroos a marqué l’histoire du club avec plusieurs titres prestigieux, dont quatre Ligues des Champions. Ses performances sur le terrain et ses choix financiers avisés en dehors du football ont fait de lui l’un des joueurs les plus respectés et prospères de sa génération. Sa décision de prendre sa retraite à l’issue de l’Euro 2024 mettra fin à une carrière exceptionnelle, mais Kroos continuera probablement à exceller dans ses entreprises extra-sportives.