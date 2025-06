A combien s’élève la fortune de Mark Walter, futur propriétaire des Lakers de Los Angeles ?

« Toujours plus loin, toujours plus haut ». La maxime ne colle pas qu’aux athlètes en quête de records. Elle s’applique aussi à l’entreprenariat de la filière, comme le démontre l’information d’ESPN selon laquelle, Mark Walter, dirigeant de la firme d’investissement Guggenheim Partners, devrait acquérir la majorité des parts des Los Angeles Lakers. Montant estimé de l’opération : 10 milliards de dollars (8,7 milliards d’euros). Un seuil jamais atteint pour une franchise sportive. Mais qui est cet homme d’affaires et quelle est l’ampleur de sa fortune personnelle ?

Selon le classement Forbes mis à jour ce 19 juin 2025, Mark Walter affiche une fortune personnelle de 6,1 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros), le plaçant au 585e rang mondial des plus grandes fortunes. Cette richesse trouve ses racines dans sa position de directeur général de Guggenheim Partners, un mastodonte de la finance gérant plus de 300 milliards de dollars d’actifs. L’ascension de Walter dans le monde financier remonte aux années 1990, lorsqu’il intègre sa société basée à Chicago, Liberty Hampshire, au sein du family office Guggenheim. Cette fusion stratégique a posé les fondations de son empire financier actuel.

Au-delà de ses activités dans la gestion d’actifs, Walter a diversifié ses investissements personnels dans des secteurs porteurs. Son portefeuille inclut notamment des participations dans Beyond Meat, spécialiste de l’alimentation végétale, et Carvana, plateforme de vente automobile en ligne. Cette stratégie d’investissement reflète une approche moderne, tournée vers les secteurs d’avenir et les nouveaux modes de consommation.

Mark Walter n’est pas non plus un novice dans l’univers du sport professionnel. Depuis 2012, il détient des parts dans les Los Angeles Dodgers, franchise de baseball acquise pour 2,2 milliards de dollars aux côtés d’un groupe d’investisseurs incluant Magic Johnson. Cette expérience dans la gestion d’une équipe de sport professionnel constitue un atout majeur pour son projet avec les Lakers.

Son portefeuille sportif s’étend bien au-delà du baseball : il possède des intérêts dans les Sparks de Los Angeles (basket féminin), participe au financement de la Billie Jean King Cup de tennis, s’implique dans la future écurie de Formule 1 Cadillac et soutient la Ligue professionnelle de hockey féminin.

L’acquisition des Lakers représenterait un tournant majeur pour une franchise historique. Propriété de la famille Buss depuis 1979 – année où Jerry Buss l’avait acquise pour 67,5 millions de dollars – l’équipe passerait sous le contrôle d’un homme d’affaires déjà présent dans l’actionnariat depuis 2021. Cette transaction, si elle se concrétise, établirait un nouveau record de valorisation dans le sport professionnel américain, témoignant de l’attractivité croissante des franchises NBA et de leur potentiel économique.

Mark Walter is entering agreement to purchase majority ownership of the Lakers from the Buss family for a valuation of approximately $10 billion, the largest sale of a professional sports franchise in the world, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 18, 2025