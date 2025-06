A combien s’élève la fortune de Jon Jones ?

Sept mois après son dernier combat disputé et gagné face à Stipe Miocic, Jon Jones a décidé de quitter l’octogone.

L’annonce de la retraite de Jon Jones ce samedi marque la fin d’une carrière exceptionnelle, mais aussi d’une accumulation financière impressionnante. À 37 ans, l’ancien champion des poids lourds-légers et lourds de l’UFC tire sa révérence avec un patrimoine estimé à 25 millions de dollars (21,7 M€), fruit de seize années au sommet du mixed martial arts.

L’évolution des gains de Jon Jones illustre parfaitement l’ascension d’un combattant vers les sommets de l’UFC. Parti de 7 000 dollars pour ses premiers combats en 2008, l’Américain a vu ses cachets exploser au fil des années. Cette progression témoigne de sa transformation d’espoir prometteur en véritable attraction commerciale pour l’organisation de Dana White.

Le tournant financier s’opère véritablement à partir de 2011, lorsque ses bourses franchissent la barre des 100 000 dollars. Cette période coïncide avec sa conquête du titre des poids lourds-légers et sa transformation en tête d’affiche incontournable des événements pay-per-view.

Le retour de Jones en 2023, après trois ans d’absence, a marqué une révolution dans sa rémunération. Son combat contre Ciryl Gane lui a rapporté 3 millions de dollars garantis, soit six fois plus que ses dernières bourses avant sa pause. Cette revalorisation reflète son statut de légende vivante et l’attente générée par son comeback.

Un dernier combat à plus de 3 M$ face à Miocic

Son dernier combat face à Stipe Miocic en novembre 2024 a confirmé cette nouvelle donne financière. Avec les mêmes 3 millions garantis, plus les revenus liés aux ventes pay-per-view, ce combat aura probablement généré plus de 8 millions de dollars pour le champion sortant.

La fortune de Jon Jones ne se limite pas à ses gains sur le ring. Ses contrats de sponsoring et partenariats commerciaux ont considérablement gonflé son patrimoine au fil des années. Cette diversification des revenus explique en partie l’écart entre ses gains de combat déclarés et sa fortune totale estimée.

L’impact des pay-per-view constitue un facteur autre déterminant. Les événements impliquant Jones ont régulièrement dépassé le million de ventes, générant des bonus substantiels pour l’ancien champion. Cette capacité à attirer les téléspectateurs payants a fait de lui l’un des combattants les plus bankables de l’histoire de l’UFC.

Avec 28 victoires pour une seule défaite et seize combats de titre à son actif, Jon Jones laisse derrière lui un palmarès sportif exceptionnel doublé d’un succès financier remarquable.